Названы самые надежные автомобили 2026 года: ТОП-10 лидеров

07:36, 22 февраля 2026
В рейтинг вошли модели, которые получили самые высокие оценки по надежности, безопасности и удовлетворенности владельцев.
Эксперты обнародовали рейтинг самых надежных автомобилей 2026 модельного года.

Так, специалисты оценили десятки моделей в разных сегментах — от компактных городских авто до полноразмерных пикапов и электрокаров. Об этом информирует Укравтодор со ссылкой на рейтинг Consumer Reports.

Во время оценки учитывали четыре ключевых критерия:

  • результаты независимых дорожных тестов;
  • прогнозируемую надежность;
  • уровень удовлетворенности владельцев;
  • показатели безопасности.

Такой подход позволяет не только определить технически выносливые модели, но и оценить их долгосрочную эксплуатационную привлекательность.

Победители в своих категориях

  • Small Car — Honda Civic
  • Midsized Car — Toyota Camry
  • Subcompact SUV — Subaru Crosstrek
  • Compact SUV — Subaru Forester
  • Midsized SUV — Toyota Grand Highlander
  • Luxury Compact SUV — Lexus NX
  • Luxury Midsized SUV — BMW X5
  • Small Pickup — Ford Maverick
  • Full-Sized Pickup — Ford F-150
  • Electric Vehicle — Tesla Model Y

