Названы самые надежные автомобили 2026 года: ТОП-10 лидеров
07:36, 22 февраля 2026
В рейтинг вошли модели, которые получили самые высокие оценки по надежности, безопасности и удовлетворенности владельцев.
Эксперты обнародовали рейтинг самых надежных автомобилей 2026 модельного года.
Так, специалисты оценили десятки моделей в разных сегментах — от компактных городских авто до полноразмерных пикапов и электрокаров. Об этом информирует Укравтодор со ссылкой на рейтинг Consumer Reports.
Во время оценки учитывали четыре ключевых критерия:
- результаты независимых дорожных тестов;
- прогнозируемую надежность;
- уровень удовлетворенности владельцев;
- показатели безопасности.
Такой подход позволяет не только определить технически выносливые модели, но и оценить их долгосрочную эксплуатационную привлекательность.
Победители в своих категориях
- Small Car — Honda Civic
- Midsized Car — Toyota Camry
- Subcompact SUV — Subaru Crosstrek
- Compact SUV — Subaru Forester
- Midsized SUV — Toyota Grand Highlander
- Luxury Compact SUV — Lexus NX
- Luxury Midsized SUV — BMW X5
- Small Pickup — Ford Maverick
- Full-Sized Pickup — Ford F-150
- Electric Vehicle — Tesla Model Y
