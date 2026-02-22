Названы самые надежные автомобили 2026 года: ТОП-10 лидеров

В рейтинг вошли модели, которые получили самые высокие оценки по надежности, безопасности и удовлетворенности владельцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Эксперты обнародовали рейтинг самых надежных автомобилей 2026 модельного года.

Так, специалисты оценили десятки моделей в разных сегментах — от компактных городских авто до полноразмерных пикапов и электрокаров. Об этом информирует Укравтодор со ссылкой на рейтинг Consumer Reports.

Во время оценки учитывали четыре ключевых критерия:

результаты независимых дорожных тестов;

прогнозируемую надежность;

уровень удовлетворенности владельцев;

показатели безопасности.

Такой подход позволяет не только определить технически выносливые модели, но и оценить их долгосрочную эксплуатационную привлекательность.

Победители в своих категориях

Small Car — Honda Civic

Midsized Car — Toyota Camry

Subcompact SUV — Subaru Crosstrek

Compact SUV — Subaru Forester

Midsized SUV — Toyota Grand Highlander

Luxury Compact SUV — Lexus NX

Luxury Midsized SUV — BMW X5

Small Pickup — Ford Maverick

Full-Sized Pickup — Ford F-150

Electric Vehicle — Tesla Model Y

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.