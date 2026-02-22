  1. Суспільство
Названо найнадійніші автомобілі 2026 року: ТОП-10 лідерів

07:36, 22 лютого 2026
До рейтингу увійшли моделі, що отримали найвищі оцінки за надійністю, безпекою та задоволеністю власників.
Експерти оприлюднили рейтинг найнадійніших автомобілів 2026 модельного року.

Так, фахівців оцінили десятки моделей у різних сегментах — від компактних міських авто до повнорозмірних пікапів та електрокарів. Про це інформує Укравтодор із посиланням на рейтинг Consumer Reports.

Під час оцінювання враховували чотири ключові критерії:

  • результати незалежних дорожніх тестів;
  • прогнозовану надійність;
  • рівень задоволеності власників;
  • показники безпеки.

Такий підхід дозволяє не лише визначити технічно витривалі моделі, а й оцінити їхню довгострокову експлуатаційну привабливість.

Переможці у своїх категоріях

  • Small Car — Honda Civic
  • Midsized Car — Toyota Camry
  • Subcompact SUV — Subaru Crosstrek
  • Compact SUV — Subaru Forester
  • Midsized SUV — Toyota Grand Highlander
  • Luxury Compact SUV — Lexus NX
  • Luxury Midsized SUV — BMW X5
  • Small Pickup — Ford Maverick
  • Full-Sized Pickup — Ford F-150
  • Electric Vehicle — Tesla Model Y

