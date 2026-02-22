Названо найнадійніші автомобілі 2026 року: ТОП-10 лідерів
07:36, 22 лютого 2026
До рейтингу увійшли моделі, що отримали найвищі оцінки за надійністю, безпекою та задоволеністю власників.
Експерти оприлюднили рейтинг найнадійніших автомобілів 2026 модельного року.
Так, фахівців оцінили десятки моделей у різних сегментах — від компактних міських авто до повнорозмірних пікапів та електрокарів. Про це інформує Укравтодор із посиланням на рейтинг Consumer Reports.
Під час оцінювання враховували чотири ключові критерії:
- результати незалежних дорожніх тестів;
- прогнозовану надійність;
- рівень задоволеності власників;
- показники безпеки.
Такий підхід дозволяє не лише визначити технічно витривалі моделі, а й оцінити їхню довгострокову експлуатаційну привабливість.
Переможці у своїх категоріях
- Small Car — Honda Civic
- Midsized Car — Toyota Camry
- Subcompact SUV — Subaru Crosstrek
- Compact SUV — Subaru Forester
- Midsized SUV — Toyota Grand Highlander
- Luxury Compact SUV — Lexus NX
- Luxury Midsized SUV — BMW X5
- Small Pickup — Ford Maverick
- Full-Sized Pickup — Ford F-150
- Electric Vehicle — Tesla Model Y
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.