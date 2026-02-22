Названо найнадійніші автомобілі 2026 року: ТОП-10 лідерів

До рейтингу увійшли моделі, що отримали найвищі оцінки за надійністю, безпекою та задоволеністю власників.

Експерти оприлюднили рейтинг найнадійніших автомобілів 2026 модельного року.

Так, фахівців оцінили десятки моделей у різних сегментах — від компактних міських авто до повнорозмірних пікапів та електрокарів. Про це інформує Укравтодор із посиланням на рейтинг Consumer Reports.

Під час оцінювання враховували чотири ключові критерії:

результати незалежних дорожніх тестів;

прогнозовану надійність;

рівень задоволеності власників;

показники безпеки.

Такий підхід дозволяє не лише визначити технічно витривалі моделі, а й оцінити їхню довгострокову експлуатаційну привабливість.

Переможці у своїх категоріях

Small Car — Honda Civic

Midsized Car — Toyota Camry

Subcompact SUV — Subaru Crosstrek

Compact SUV — Subaru Forester

Midsized SUV — Toyota Grand Highlander

Luxury Compact SUV — Lexus NX

Luxury Midsized SUV — BMW X5

Small Pickup — Ford Maverick

Full-Sized Pickup — Ford F-150

Electric Vehicle — Tesla Model Y

