Назначение пенсии: когда период пребывания на учете в центре занятости засчитывается в стаж

11:49, 21 февраля 2026
В Пенсионном фонде сообщили, что к страховому стажу засчитываются некоторые периоды, когда человек состоял на учете в центре занятости и получал пособие по безработице.
К страховому стажу для исчисления пенсии засчитываются те периоды, в течение которых лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию, а за период с даты вступления в силу Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (с 1 января 2004 года) — ежемесячно уплачивались страховые взносы. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

В статье 24 этого Закона определено, что страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета, а за периоды до вступления его в силу — в порядке, установленном ранее действовавшим законодательством.

В соответствии со статьей 56 Закона Украины от 05.11.1991 № 1788-XII «О пенсионном обеспечении» к стажу для исчисления пенсии засчитывается период получения пособия по безработице. Основанием для зачета периода до 1 января 2004 года являются записи в трудовой книжке, внесенные органом государственной службы занятости населения. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в ней отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные либо неточные записи, подтвердить период получения пособия по безработице можно на основании соответствующей справки службы занятости, что предусмотрено Порядком подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.1993 № 637.

После 1 января 2004 года к страховому стажу засчитываются периоды, когда человек состоял на учете в центре занятости и получал пособие по безработице (кроме его единовременной выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности), а также материальную помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации (ст. 24 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV).

Кроме того, в страховой стаж включается период, в течение которого лицо получало пособие по частичной безработице, в том числе на период карантина из-за COVID-19.

Проверить приобретенный страховой стаж и уплату страховых взносов можно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua), заказав справки ОК-5 или ОК-7.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине трудовая книжка

