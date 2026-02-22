Трогательная история одинокого обезьянки Панча растрогала мир: как игрушка заменила ему маму

Видео с маленьким детенышем обезьяны из японского зоопарка стало вирусным, а теперь он постепенно учится жить среди других обезьян.

Видео с маленькой обезьянкой Панчем, которого после рождения бросила мать, стремительно распространилось в соцсетях и растрогало пользователей в разных странах. Малыш месяцами не расставался с мягкой игрушкой, которую сотрудники зоопарка дали ему вместо матери.

Панч родился в июле прошлого года в Ichikawa City Zoo в Японии. Его биологическая мать отказалась от детеныша почти сразу. Чтобы успокоить малыша, смотрители дали ему плюшевого орангутана, которого назвали «Ора-мама». Игрушка стала для него своеобразной заменой матери — Панч постоянно носил ее с собой и обнимал.

Короткие ролики, на которых обезьянка тащит игрушку за собой и играет с ней, быстро стали вирусными. В соцсетях даже появился хештег в поддержку Панча.

Первые шаги к новой жизни

Позже появились хорошие новости. По словам сотрудников зоопарка, Панч начал больше контактировать с другими японскими макаками.

Сначала ему было сложно вернуться в группу, однако постепенно ситуация изменилась. Смотрители заметили, что одна из обезьян начала его вычесывать. Для приматов это важный знак — так они демонстрируют доверие и принятие.

Также Панч играет с другими молодыми обезьянами, лазает по ним и проводит с ними больше времени. На одном из видео видно, как взрослая обезьяна обнимает его — сотрудники считают это сигналом, что малыш больше не чувствует себя одиноким.

«Суррогатная мама» и поддержка со всего мира

Ранее смотрители объясняли, что мягкая игрушка помогла Панчу пережить первые месяцы после отказа матери. Она напоминала ему другую обезьяну и давала ощущение безопасности.

История Панча вызвала волну поддержки в интернете. Пользователи писали слова поддержки и восхищались его стойкостью.

