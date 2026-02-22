Зворушлива історія самотнього мавпеняти Панча розчулила світ: як іграшка замінила йому маму

Відео з маленьким мавпеням із японського зоопарку стало вірусним, а тепер він поступово вчиться жити серед інших мавп.

Відео з маленьким мавпеням Панчем, якого після народження покинула мати, стрімко поширилося в соцмережах і зворушило користувачів у різних країнах. Малюк місяцями не розлучався з м’якою іграшкою, яку працівники зоопарку дали йому замість матері.

Панч народився у липні минулого року в Ichikawa City Zoo у Японії. Його біологічна мати відмовилася від дитинчати майже одразу. Щоб заспокоїти малюка, доглядачі дали йому плюшевого орангутанга, якого назвали «Ора-мама». Іграшка стала для нього своєрідною заміною мами — Панч постійно носив її із собою та обіймав.

Короткі ролики, на яких мавпеня тягне іграшку за собою та грається з нею, швидко стали вірусними. У соцмережах навіть з’явився хештег на підтримку Панча.

Перші кроки до нового життя

Згодом з’явилися хороші новини. За словами працівників зоопарку, Панч почав більше контактувати з іншими японськими макаками.

Спочатку йому було складно повернутися до групи, однак поступово ситуація змінилася. Доглядачі помітили, що одна з мавп почала його вичісувати. Для приматів це важливий знак — так вони показують довіру та прийняття.

Також Панч грається з іншими молодими мавпами, лазить по них і проводить з ними більше часу. На одному з відео видно, як старша мавпа обіймає його — працівники вважають це сигналом, що малюк більше не почувається самотнім.

«Сурогатна мама» та підтримка з усього світу

Раніше доглядачі пояснювали, що м’яка іграшка допомогла Панчу пережити перші місяці після відмови матері. Вона нагадувала йому іншу мавпу і давала відчуття безпеки.

Історія Панча викликала хвилю підтримки в інтернеті. Користувачі писали слова підтримки та захоплювалися його стійкістю.

