Шопинг на Temu и AliExpress: какие таможенные правила действуют в 2026 году и сколько придется заплатить

Как работает беспошлинный лимит 150 евро, когда начисляют пошлину и НДС и как правильно рассчитать финальную стоимость онлайн-покупок.

Онлайн-шопинг на международных маркетплейсах стал повседневностью для миллионов украинцев. Гаджеты, одежда, аксессуары и бытовая техника из-за границы привлекают широким выбором и конкурентными ценами. В то же время каждая посылка проходит обязательный этап — таможенный контроль. Именно здесь формируется финальная стоимость покупки.

В Полтавской таможне напоминают: в 2026 году в Украине сохраняется беспошлинный лимит на международные почтовые отправления — 150 евро.

Беспошлинный лимит 150 евро: что это означает

Если фактурная стоимость товара не превышает 150 евро, налоги не начисляются.

В случае превышения этого порога применяются:

пошлина — 10%;

НДС — 20%.

Важно: платежи начисляются только на сумму превышения, а не на полную стоимость товара.

Как рассчитывается пошлина и НДС: пример

Если заказ стоит 200 евро, то налогооблагается только разница — 50 евро.

Расчет выглядит так:

Пошлина: 10% от 50 евро = 5 евро.

НДС: 20% от (50 евро + 5 евро пошлины) = 11 евро.

Общая сумма дополнительных платежей — 16 евро (по курсу НБУ).

Таким образом, покупатель платит налоги не со всей стоимости товара, а только с части, превышающей установленный лимит.

Агрегация посылок: когда возникают дополнительные начисления

Отдельное внимание таможенники обращают на так называемую агрегацию посылок. Оператор почтовой связи или экспресс-перевозчик может объединить несколько отправлений одного получателя в одно таможенное оформление, если они поступили одновременно на склад.

Если совокупная стоимость таких посылок превысит 150 евро, возникает обязанность уплаты пошлины и НДС.

То есть даже несколько недорогих покупок могут подлежать налогообложению, если их объединят в рамках одного таможенного оформления.

Что советуют таможенники покупателям

Специалисты рекомендуют:

проверять актуальные лимиты перед заказом дорогих товаров;

не занижать стоимость товара в таможенной декларации;

сохранять скриншоты заказов для подтверждения фактурной цены.

Прозрачное декларирование и понимание правил помогут избежать задержек на таможне и непредвиденных расходов.

