Шопинг на Temu и AliExpress: какие таможенные правила действуют в 2026 году и сколько придется заплатить
Онлайн-шопинг на международных маркетплейсах стал повседневностью для миллионов украинцев. Гаджеты, одежда, аксессуары и бытовая техника из-за границы привлекают широким выбором и конкурентными ценами. В то же время каждая посылка проходит обязательный этап — таможенный контроль. Именно здесь формируется финальная стоимость покупки.
В Полтавской таможне напоминают: в 2026 году в Украине сохраняется беспошлинный лимит на международные почтовые отправления — 150 евро.
Беспошлинный лимит 150 евро: что это означает
Если фактурная стоимость товара не превышает 150 евро, налоги не начисляются.
В случае превышения этого порога применяются:
- пошлина — 10%;
- НДС — 20%.
Важно: платежи начисляются только на сумму превышения, а не на полную стоимость товара.
Как рассчитывается пошлина и НДС: пример
Если заказ стоит 200 евро, то налогооблагается только разница — 50 евро.
Расчет выглядит так:
- Пошлина: 10% от 50 евро = 5 евро.
- НДС: 20% от (50 евро + 5 евро пошлины) = 11 евро.
- Общая сумма дополнительных платежей — 16 евро (по курсу НБУ).
Таким образом, покупатель платит налоги не со всей стоимости товара, а только с части, превышающей установленный лимит.
Агрегация посылок: когда возникают дополнительные начисления
Отдельное внимание таможенники обращают на так называемую агрегацию посылок. Оператор почтовой связи или экспресс-перевозчик может объединить несколько отправлений одного получателя в одно таможенное оформление, если они поступили одновременно на склад.
Если совокупная стоимость таких посылок превысит 150 евро, возникает обязанность уплаты пошлины и НДС.
То есть даже несколько недорогих покупок могут подлежать налогообложению, если их объединят в рамках одного таможенного оформления.
Что советуют таможенники покупателям
Специалисты рекомендуют:
- проверять актуальные лимиты перед заказом дорогих товаров;
- не занижать стоимость товара в таможенной декларации;
- сохранять скриншоты заказов для подтверждения фактурной цены.
Прозрачное декларирование и понимание правил помогут избежать задержек на таможне и непредвиденных расходов.
