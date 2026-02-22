  1. Суспільство
  2. / В Україні

Шопінг на Temu та AliExpress: які митні правила діють у 2026 році та скільки доведеться заплатити

10:01, 22 лютого 2026
Як працює безмитний ліміт 150 євро, коли нараховують мито і ПДВ та як правильно розрахувати фінальну вартість онлайн-покупок.
Онлайн-шопінг на міжнародних маркетплейсах став буденністю для мільйонів українців. Гаджети, одяг, аксесуари та побутова техніка з-за кордону приваблюють широким вибором і конкурентними цінами. Водночас кожна посилка проходить обов’язковий етап — митний контроль. Саме тут формується фінальна вартість покупки.

У Полтавській митниці нагадують: у 2026 році в Україні зберігається безмитний ліміт на міжнародні поштові відправлення — 150 євро.

Безмитний ліміт 150 євро: що це означає

Якщо фактурна вартість товару не перевищує 150 євро, податки не нараховуються.

У разі перевищення цього порогу застосовуються:

  • мито — 10%;
  • ПДВ — 20%.

Важливо: платежі нараховуються лише на суму перевищення, а не на повну вартість товару.

Як розраховується мито і ПДВ: приклад

Якщо замовлення коштує 200 євро, то оподатковується лише різниця — 50 євро.

Розрахунок виглядає так:

  • Мито: 10% від 50 євро = 5 євро.
  • ПДВ: 20% від (50 євро + 5 євро мита) = 11 євро.
  • Загальна сума додаткових платежів — 16 євро (за курсом НБУ).

Таким чином, покупець сплачує податки не з усієї вартості товару, а лише з частини, що перевищує встановлений ліміт.

Агрегація посилок: коли виникають додаткові нарахування

Окрему увагу митники звертають на так звану агрегацію посилок. Оператор поштового зв’язку або експрес-перевізник може об’єднати кілька відправлень одного отримувача в одне митне оформлення, якщо вони надійшли одночасно на склад.

Якщо сукупна вартість таких посилок перевищить 150 євро, виникає обов’язок сплати мита та ПДВ.

Тобто навіть кілька недорогих покупок можуть підлягати оподаткуванню, якщо їх об’єднають у межах одного митного оформлення.

Що радять митники покупцям

Фахівці рекомендують:

  • перевіряти актуальні ліміти перед замовленням дорогих товарів;
  • не занижувати вартість товару в митній декларації;
  • зберігати скріншоти замовлень для підтвердження фактурної ціни.

Прозоре декларування та розуміння правил допоможуть уникнути затримок на митниці та непередбачених витрат.

