Как получить справку, если архив БТИ утрачен или уничтожен

При регистрации права собственности на квартиры, дома, другие объекты недвижимости, расположенные на временно оккупированной территории, нередко возникает необходимость подтвердить право собственности справкой из бюро технической инвентаризации. Это необходимо в случаях, когда в электронных ресурсах отсутствуют данные об объектах недвижимости, зарегистрированных до 1 января 2013 года, поскольку такая информация имеется только на бумажных носителях и хранится в архивах БТИ. Именно такой справкой собственник подтверждает свое право собственности и основания его возникновения.

Департамент государственной регистрации исполнительного комитета Кременчугского городского совета разъяснил, как можно решить вопрос получения справки.

Существует два пути:

Первый — запрос государственного регистратора в БТИ. Следует отметить, что органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации обязаны не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса регистратора бесплатно предоставить запрашиваемую информацию в бумажной и (при возможности) в электронной форме. Лица, виновные в нарушении срока предоставления такой информации, несут административную ответственность.

Второй — заявитель самостоятельно обращается в БТИ того населенного пункта, где находится его имущество.

Однако из-за военной агрессии и уничтожения архивов БТИ получение справки может быть затруднено, и, как следствие, государственный регистратор не получает запрашиваемую информацию. В таких случаях установление факта государственной регистрации права собственности возможно в судебном порядке.

Если суд установит принадлежность права собственности на недвижимое имущество конкретному лицу, такое судебное решение является основанием для государственной регистрации этого права. С этим решением собственник может обратиться к любому государственному регистратору независимо от местонахождения имущества.

«В настоящее время вопрос отсутствия доступа к архивам БТИ также является предметом законодательного урегулирования. В Верховная Рада Украины зарегистрирован законопроект №11440 от 24.07.2024, направленный на урегулирование механизма государственной регистрации прав в таких случаях», — добавили в ведомстве.

