  1. Общество

Как получить справку, если архив БТИ утрачен или уничтожен

19:55, 22 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Существует два пути, как можно решить вопрос получения справки.
Как получить справку, если архив БТИ утрачен или уничтожен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При регистрации права собственности на квартиры, дома, другие объекты недвижимости, расположенные на временно оккупированной территории, нередко возникает необходимость подтвердить право собственности справкой из бюро технической инвентаризации. Это необходимо в случаях, когда в электронных ресурсах отсутствуют данные об объектах недвижимости, зарегистрированных до 1 января 2013 года, поскольку такая информация имеется только на бумажных носителях и хранится в архивах БТИ. Именно такой справкой собственник подтверждает свое право собственности и основания его возникновения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Департамент государственной регистрации исполнительного комитета Кременчугского городского совета разъяснил, как можно решить вопрос получения справки.

Существует два пути:

Первый — запрос государственного регистратора в БТИ. Следует отметить, что органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации обязаны не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса регистратора бесплатно предоставить запрашиваемую информацию в бумажной и (при возможности) в электронной форме. Лица, виновные в нарушении срока предоставления такой информации, несут административную ответственность.

Второй — заявитель самостоятельно обращается в БТИ того населенного пункта, где находится его имущество.

Однако из-за военной агрессии и уничтожения архивов БТИ получение справки может быть затруднено, и, как следствие, государственный регистратор не получает запрашиваемую информацию. В таких случаях установление факта государственной регистрации права собственности возможно в судебном порядке.

Если суд установит принадлежность права собственности на недвижимое имущество конкретному лицу, такое судебное решение является основанием для государственной регистрации этого права. С этим решением собственник может обратиться к любому государственному регистратору независимо от местонахождения имущества.

«В настоящее время вопрос отсутствия доступа к архивам БТИ также является предметом законодательного урегулирования. В Верховная Рада Украины зарегистрирован законопроект №11440 от 24.07.2024, направленный на урегулирование механизма государственной регистрации прав в таких случаях», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]