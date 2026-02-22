Як отримати довідку, якщо архів БТІ втрачено або знищено

Існує два шляхи, як можна вирішити питання отримання довідки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

При реєстрації права власності на квартири, будинки, інші об'єкти нерухомості, що розташовані на тимчасово окупованій території, нерідко виникає потреба підтвердити право власності довідкою з бюро технічної інвентаризації. Це необхідно у випадках, коли в електронних ресурсах відсутні дані щодо об’єктів нерухомості, які зареєстровано до 1 січня 2013 року, оскільки така інформація наявна тільки на паперових носіях і зберігається в архівах БТІ. Отже саме такою довідкою власник підтверджує своє право власності та підстави його виникнення.

Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради пояснив, як можна вирішити питання отримання довідки.

Існує два шляхи:

- Перший – запит державного реєстратора до БТІ. З цього приводу зазначимо, що органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов’язані не пізніше трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту реєстратора безоплатно надати запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі. Особи, винні у порушенні строку надання такої інформації, несуть адміністративну відповідальність.

- Другий – заявник самостійно звертається до БТІ того населеного пункту, де знаходиться його майно.

Проте через військову агресію та знищення архівів БТІ, отримання довідки може бути ускладненим і, як наслідок, державний реєстратор запитувану інформацію не отримує. У таких випадках встановлення факту державної реєстрації права власності можливе в судовому порядку.

Якщо суд встановить належність права власності на нерухоме майно конкретній особі, - таке судове рішення є підставою для державної реєстрації цього права. З цим рішенням власник може звернутися до будь-якого державного реєстратора незалежно від місцезнаходження майна.

«Наразі питання відсутності доступу до архівів БТІ також є предметом законодавчого врегулювання. У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №11440 від 24.07.2024, який спрямований на врегулювання механізму державної реєстрації прав у таких випадках», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.