  1. Суспільство

Як отримати довідку, якщо архів БТІ втрачено або знищено

19:55, 22 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Існує два шляхи, як можна вирішити питання отримання довідки.
Як отримати довідку, якщо архів БТІ втрачено або знищено
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

При реєстрації права власності на квартири, будинки, інші об'єкти нерухомості, що розташовані на тимчасово окупованій території, нерідко виникає потреба підтвердити право власності довідкою з бюро технічної інвентаризації. Це необхідно у випадках, коли в електронних ресурсах відсутні дані щодо об’єктів нерухомості, які зареєстровано до 1 січня 2013 року, оскільки така інформація наявна тільки на паперових носіях і зберігається в архівах БТІ. Отже саме такою довідкою власник підтверджує своє право власності та підстави його виникнення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради пояснив, як можна вирішити питання отримання довідки.

Існує два шляхи:

- Перший – запит державного реєстратора до БТІ. З цього приводу зазначимо, що органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов’язані не пізніше трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту реєстратора безоплатно надати запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі. Особи, винні у порушенні строку надання такої інформації, несуть адміністративну відповідальність.

- Другий – заявник самостійно звертається до БТІ того населеного пункту, де знаходиться його майно.

Проте через військову агресію та знищення архівів БТІ, отримання довідки може бути ускладненим і, як наслідок, державний реєстратор запитувану інформацію не отримує. У таких випадках встановлення факту державної реєстрації права власності можливе в судовому порядку.

Якщо суд встановить належність права власності на нерухоме майно конкретній особі, - таке судове рішення є підставою для державної реєстрації цього права. З цим рішенням власник може звернутися до будь-якого державного реєстратора незалежно від місцезнаходження майна.

«Наразі питання відсутності доступу до архівів БТІ також є предметом законодавчого врегулювання. У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №11440 від 24.07.2024, який спрямований на врегулювання механізму державної реєстрації прав у таких випадках», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відмова дружини від народження дитини може стати підставою для розлучення: що не так із новим ЦК

Нова редакція Цивільного кодексу України викликає дискусії через положення про підстави для розлучення, що ставлять чоловіка та жінку в нерівне правове становище.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

У парламенті придумали, як вирішити проблему фіксації судових засідань за відсутності електроенергії та інтернету

Законопроект пропонує альтернативний порядок фіксації судових засідань та уточнює правила проголошення судових рішень.

Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]