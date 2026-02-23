Не «мужской день»: почему 23 февраля в Украине не отмечают

Эта дата не имеет украинской исторической основы и утратила какой-либо смысл после 2014 года.

23 февраля десятилетиями воспринимали как «мужской день» — с открытками, подарками и формальными поздравлениями. Однако в этой дате нет ни убедительной исторической основы, ни связи с украинской военной традицией. Сегодня Украина официально не отмечает этот день — и на это есть четкие причины.

Как появилось 23 февраля

Дата берет начало в 1922 году как День Красной армии и флота. С 1949-го ее переименовали в День Советской армии и Военно-Морского флота.

Впрочем, если обратиться к событиям 1918 года, картина выглядит иначе.

15 (28) января 1918 года был обнародован декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной армии. Уже в феврале Германия начала наступление против Российской Советской Республики. 23 февраля Берлин выдвинул ультиматум: признать независимость Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Украины и заключить мир. Ультиматум приняли, а 3 марта подписали Брестский мир на условиях Германии.

Историки не зафиксировали ни одной «победы» Красной армии в этот день. Напротив — в тот период армия демонстрировала низкую боеспособность, массовое дезертирство и отсутствие организованного сопротивления.

Сначала годовщину создания армии планировали отмечать 28 января. Однако по организационным причинам дату объединили с так называемым Днем красного подарка, который в 1919 году перенесли на воскресенье — 23 февраля. Позднее советская пропаганда закрепила эту дату как «день рождения» армии, а в 1930-х годах появился миф о «победе под Псковом и Нарвой», который архивные документы не подтверждают.

Почему Украина отказалась от этой даты

После обретения независимости Украина некоторое время сохраняла советскую традицию. В то же время еще в 1993 году установили официальный День Вооруженных Сил Украины — 6 декабря.

Перелом наступил в 2014 году после начала российской агрессии. От 23 февраля отказались по нескольким причинам:

дата основана на исторических мифах;

это советская традиция, которая не имеет украинской основы;

после войны с Россией 23 февраля стало ассоциироваться с армией государства-агрессора.

Сегодня 23 февраля продолжают отмечать в РФ и Беларуси.

Какую дату отмечают в Украине

В 2014 году ввели День защитника Украины 14 октября — в день Покрова Пресвятой Богородицы, которую традиционно считают покровительницей украинского казачества.

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата сместилась. Теперь День защитников и защитниц Украины отмечают 1 октября.

