  1. Суспільство
  2. / В Україні

Не «чоловічий день»: чому 23 лютого в Україні не святкують

10:23, 23 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ця дата не має українського історичного підґрунтя і втратила будь-який сенс після 2014 року.
Не «чоловічий день»: чому 23 лютого в Україні не святкують
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

23 лютого десятиліттями сприймали як «чоловічий день» — із листівками, подарунками та формальними привітаннями. Однак у цій даті немає ані переконливої історичної основи, ані зв’язку з українською військовою традицією. Сьогодні Україна офіційно не відзначає цей день — і на це є чіткі причини.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як з’явилося 23 лютого

Дата бере початок у 1922 році як День Червоної армії і флоту. З 1949-го її перейменували на День Радянської армії і Військово-Морського флоту.

Втім, якщо звернутися до подій 1918 року, картина виглядає інакше.

15 (28) січня 1918 року було оприлюднено декрет про створення Робітничо-Селянської Червоної армії. Уже в лютому Німеччина розпочала наступ проти Російської Радянської Республіки. 23 лютого Берлін висунув ультиматум: визнати незалежність Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та України й укласти мир. Ультиматум прийняли, а 3 березня підписали Брестський мир на умовах Німеччини.

Історики не зафіксували жодної «перемоги» Червоної армії цього дня. Навпаки — того періоду армія демонструвала низьку боєздатність, масове дезертирство та відсутність організованого спротиву.

Спершу річницю створення армії планували святкувати 28 січня. Однак через організаційні причини дату об’єднали з так званим Днем червоного подарунка, який у 1919 році перенесли на неділю — 23 лютого. Згодом радянська пропаганда закріпила цю дату як «день народження» армії, а у 1930-х роках з’явився міф про «перемогу під Псковом і Нарвою», який архівні документи не підтверджують.

Чому Україна відмовилася від цієї дати

Після здобуття незалежності Україна певний час зберігала радянську традицію. Водночас ще 1993 року встановили офіційний День Збройних Сил України — 6 грудня.

Перелом настав у 2014 році після початку російської агресії. Від 23 лютого відмовилися з кількох причин:

  • дата ґрунтується на історичних міфах;
  • це радянська традиція, яка не має українського підґрунтя;
  • після війни з Росією 23 лютого стало асоціюватися з армією держави-агресора.

Нині 23 лютого продовжують відзначати у РФ та Білорусі.

Яку дату відзначають в Україні

У 2014 році запровадили День захисника України 14 жовтня — у день Покрови Пресвятої Богородиці, яку традиційно вважають покровителькою українського козацтва.

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дата змістилася. Тепер День захисників і захисниць України відзначають 1 жовтня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ліс без статусу: апеляція у Вінниці зобов’язала міську раду повернутися до земельного рішення

Суд визнав протиправною відмову винести на сесію питання про самозалісені ділянки.

Комуналку за зруйноване житло пропонують скасувати: ідею підтримав Комітет Ради

Законопроект захистить співвласників багатоквартирних будинків від несправедливих нарахувань та встановить прозорий порядок перерахунку.

Удавані договори оренди асфальту та іпотечні звіти з недоліками: нові виклики для Верховного Суду

Велика Палата вирішить, що робити, якщо відсутній оригінал договору та чи має право суддя самостійно зменшувати відсотки.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Грошові виплати дітям загиблих військових хочуть «заморозити» до 21 року

Законопроєкт передбачає механізм виплат, які дозволять захистити права малолітніх і неповнолітніх на отримання державної допомоги.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]