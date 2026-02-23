Не «чоловічий день»: чому 23 лютого в Україні не святкують

Ця дата не має українського історичного підґрунтя і втратила будь-який сенс після 2014 року.

23 лютого десятиліттями сприймали як «чоловічий день» — із листівками, подарунками та формальними привітаннями. Однак у цій даті немає ані переконливої історичної основи, ані зв’язку з українською військовою традицією. Сьогодні Україна офіційно не відзначає цей день — і на це є чіткі причини.

Як з’явилося 23 лютого

Дата бере початок у 1922 році як День Червоної армії і флоту. З 1949-го її перейменували на День Радянської армії і Військово-Морського флоту.

Втім, якщо звернутися до подій 1918 року, картина виглядає інакше.

15 (28) січня 1918 року було оприлюднено декрет про створення Робітничо-Селянської Червоної армії. Уже в лютому Німеччина розпочала наступ проти Російської Радянської Республіки. 23 лютого Берлін висунув ультиматум: визнати незалежність Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та України й укласти мир. Ультиматум прийняли, а 3 березня підписали Брестський мир на умовах Німеччини.

Історики не зафіксували жодної «перемоги» Червоної армії цього дня. Навпаки — того періоду армія демонструвала низьку боєздатність, масове дезертирство та відсутність організованого спротиву.

Спершу річницю створення армії планували святкувати 28 січня. Однак через організаційні причини дату об’єднали з так званим Днем червоного подарунка, який у 1919 році перенесли на неділю — 23 лютого. Згодом радянська пропаганда закріпила цю дату як «день народження» армії, а у 1930-х роках з’явився міф про «перемогу під Псковом і Нарвою», який архівні документи не підтверджують.

Чому Україна відмовилася від цієї дати

Після здобуття незалежності Україна певний час зберігала радянську традицію. Водночас ще 1993 року встановили офіційний День Збройних Сил України — 6 грудня.

Перелом настав у 2014 році після початку російської агресії. Від 23 лютого відмовилися з кількох причин:

дата ґрунтується на історичних міфах;

це радянська традиція, яка не має українського підґрунтя;

після війни з Росією 23 лютого стало асоціюватися з армією держави-агресора.

Нині 23 лютого продовжують відзначати у РФ та Білорусі.

Яку дату відзначають в Україні

У 2014 році запровадили День захисника України 14 жовтня — у день Покрови Пресвятої Богородиці, яку традиційно вважають покровителькою українського козацтва.

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дата змістилася. Тепер День захисників і захисниць України відзначають 1 жовтня.

