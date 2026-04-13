До минус 5 градусов: украинцев предупредили о заморозках

Украинцев предупредили о метеорологических явлениях 14 апреля.

Ночью 14 апреля в Украине, кроме Закарпатья и восточных областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–5°. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Отмечается, что объявлен I уровень опасности, желтый.

На Правобережье в воздухе прогнозируются заморозки 0–3°.

II уровень опасности, оранжевый.

«Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям», — добавили в ведомстве.

