До минус 5 градусов: украинцев предупредили о заморозках
15:07, 13 апреля 2026
Украинцев предупредили о метеорологических явлениях 14 апреля.
Ночью 14 апреля в Украине, кроме Закарпатья и восточных областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–5°. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Отмечается, что объявлен I уровень опасности, желтый.
На Правобережье в воздухе прогнозируются заморозки 0–3°.
II уровень опасности, оранжевый.
«Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям», — добавили в ведомстве.
