До мінус 5 градусів: українців попередили про заморозки

Українців попередили про метеорологічні явища 14 квітня.

Фото: city-adm.lviv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вночі 14 квітня в Україні, крім Закарпаття та східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Зазначається, що було оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

На Правобережжі в повітрі прогнозуються заморозки 0-3°.

ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.