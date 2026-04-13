До мінус 5 градусів: українців попередили про заморозки
15:07, 13 квітня 2026
Українців попередили про метеорологічні явища 14 квітня.
Вночі 14 квітня в Україні, крім Закарпаття та східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Зазначається, що було оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
На Правобережжі в повітрі прогнозуються заморозки 0-3°.
ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», - додали у відомстві.
