Массовая атака дронами на Одессу: поврежден родильный дом, есть погибшая и раненые, фото
В ночь на 28 марта российские войска массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела погиб один человек, еще как минимум 11 получили ранения, среди них — ребенок. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Лысак.
Российская армия вновь нанесла удар по объектам гражданской инфраструктуры.
В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания родильного дома. Персонал и пациентки успели спуститься в укрытие, что позволило избежать большего количества жертв. Всего из учреждения эвакуировали 81 человека.
Кроме того, в результате атаки:
- повреждены три учреждения образования;
- зафиксированы разрушения в многоквартирных и частных домах;
- повреждена территория телецентра;
- получили повреждения объекты критической инфраструктуры.
Экстренные службы продолжают работать на местах ударов, масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.
