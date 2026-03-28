Массовая атака дронами на Одессу: поврежден родильный дом, есть погибшая и раненые, фото

Зафиксировано попадание в родильный дом, эвакуированы десятки людей, среди пострадавших — ребенок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 28 марта российские войска массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела погиб один человек, еще как минимум 11 получили ранения, среди них — ребенок. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Лысак.

Российская армия вновь нанесла удар по объектам гражданской инфраструктуры.

В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания родильного дома. Персонал и пациентки успели спуститься в укрытие, что позволило избежать большего количества жертв. Всего из учреждения эвакуировали 81 человека.

Кроме того, в результате атаки:

повреждены три учреждения образования;

зафиксированы разрушения в многоквартирных и частных домах;

повреждена территория телецентра;

получили повреждения объекты критической инфраструктуры.

Экстренные службы продолжают работать на местах ударов, масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.