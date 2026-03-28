Массовая атака дронами на Одессу: поврежден родильный дом, есть погибшая и раненые, фото

08:48, 28 марта 2026
Зафиксировано попадание в родильный дом, эвакуированы десятки людей, среди пострадавших — ребенок.
Массовая атака дронами на Одессу: поврежден родильный дом, есть погибшая и раненые, фото
В ночь на 28 марта российские войска массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела погиб один человек, еще как минимум 11 получили ранения, среди них — ребенок. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Лысак.

Российская армия вновь нанесла удар по объектам гражданской инфраструктуры.

В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания родильного дома. Персонал и пациентки успели спуститься в укрытие, что позволило избежать большего количества жертв. Всего из учреждения эвакуировали 81 человека.

Кроме того, в результате атаки:

  • повреждены три учреждения образования;
  • зафиксированы разрушения в многоквартирных и частных домах;
  • повреждена территория телецентра;
  • получили повреждения объекты критической инфраструктуры.

Экстренные службы продолжают работать на местах ударов, масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.

