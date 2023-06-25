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Рада готовится ввести доплаты раненым военным и запретить отправлять на фронт необученных мобилизованных

13:00, 25 июня 2023
Рабочая группа наработала ко второму чтения законопроект о доплатах военным, предусматривающий введение доплат для раненых военных в размере 100 тысяч гривен в порядке, определенном правительством и запрет отправлять на фронт необученных мобилизованных.
Рада готовится ввести доплаты раненым военным и запретить отправлять на фронт необученных мобилизованных
Фото: informator.ua

Верховная Рада готовится принять во втором чтении и в целом законопроект №9342 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения, которым предлагается, в частности предусмотреть выплату раненым военнослужащим, временно находящимся на лечении 100 тысяч гривен в месяц на условиях, которые определит правительство, и закрепить  действующий механизм выплат дополнительного вознаграждения для военнослужащих, а также запретить отправлять необученных мобилизованных на фронт.

Напомним, что рождение этой законодательной инициативы стало реакцией депутатского корпуса на принятие нормы о возврате доплат в 30 тысяч гривен для военнослужащих. После заявлений о том, что на это нет денег в бюджете, парламентарии решили создать рабочую группу, результатом деятельности которой стала указанная законодательная инициатива.

Что же изменится с доплатами военным в случае принятия законодательной инициативы? Согласно документу, военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн за выполнение боевых специальных задач. В то же время доплата уплачивается в размерах и на условиях, определенных Кабинетом министров. Фактически законодатели предлагают закрепить механизм выплат доплат военным, определенный правительственным постановлением.

Также предусмотрено введение выплат пленным/пропавшим без вести и раненым находящимся на лечении военным. Раненые военнослужащие, временно находящиеся на лечении, и пленные/пропавшие без вести дополнительно ежемесячно могут рассчитывать на 100 тысяч гривен. В то же время, условия и порядок получения указанных средств будет определять Кабинет министров.

Для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, предусмотрена в течение 2 месяцев выплата зарплаты, исходя из должности, а с 3-го месяца до окончания распоряжения – дополнительная выплата 12 тыс грн. Вместе с тем, условия и порядок выплаты должен утвердить Кабинет министров.

После дискуссий депутаты решили отказаться от доплат полицейским и спасателям (предварительно планировалось установить их на сумму от 10 до 100 тысяч гривен).

В то же время предусмотрели доплаты для инструкторов. В первой версии проекта им предлагалось доплачивать 10 тысяч гривен. После доработки минимальный размер доплат предлагается установить в 15 тысяч гривен, а максимальный в 30 тысяч гривен. Сколько получат на руки инструкторы, фактически будет решать Кабинет министров.

В свою очередь срочники, в случае поддержки проекта будут получать доплату в 6000 грн/мес, а курсанты – 2350 грн/мес.

Инициатива также содержит ряд новелл, не касающихся денежного довольствия. Предполагается запретить отправлять мобилизованных на фронт без прохождения курса военной подготовки. При этом минимальный срок прохождения базовой военной подготовки – не менее одного месяца. Вместе с тем, на практике качество обучения мобилизованных зависит от учебного центра и руководства бригады.

Кроме этого предусмотрены отпуска для курсантов (до 10 дней зимой+ до 20 дней летом).

Следует отметить, что в законопроект еще могут быть внесены изменения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон, предусматривающий увеличение продолжительности отпуска для военных до 40 дней.

Автор: Ярослав Конощук

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