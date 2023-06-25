Галина Третьякова предлагает остановить взыскание долгов с должников, проходящих службу в Теробороне

Депутаты считают необходимым расширить круг должников, относительно которых следует остановить исполнительное производство.

В отношении лиц, проходящих службу в Территориальной обороне, предлагают останавливать исполнительное производство. Соответствующее предложение содержит законопроект о внесении изменений в Закон «Об исполнительном производстве» по некоторым вопросам выполнения исполнительных производств и ответственности исполнителей 9407. Проект зарегистрировала группа депутатов, состоящая из Галины Третьяковой, Юрия Камельчука, Сергея Кузьминых, Евгения Брагара и других.

В частности, Галина Третьякова предлагает изменения в статью 34 Закона «Об исполнительном производстве», предусматривающие, что исполнитель останавливает совершение исполнительных действий в случае прохождения должником службы в составе Сил территориальной обороны.

Также она предлагает останавливать производство, если должник принимает участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Кроме того, определяется, что основаниями для снятия исполнителем ареста со всего имущества (средств) должника или его части является поступление к исполнителю документов в том числе в электронной форме посредством средств информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем или путем отправки электронных носителей, на которых записаны документы, подтверждающие уплату должником денежных средств необходимых для выполнения по исполнительному документу, с учетом взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя.

Депутаты также предлагают установить, что не допускается наложение ареста, обращение взыскания на средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях в сумме, размере и объеме, превышающих необходимые для исполнение по исполнительному документу, с учетом взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя.

Как указывают депутаты, проект внесли, поскольку есть случаи взыскания на средства должника не только в размере и объеме, необходимых для выполнения по исполнительному документу, а также не установлены сроки снятия ареста с имущества (средств) и ответственности за их нарушение.

«Кроме того, законопроектом предлагается дополнить перечень лиц, по которым прекращается выполнение исполнительного производства лицами, проходящими службу в составе Сил территориальной обороны, а также тех, кто принимает участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины», - записали депутаты в пояснениях.

Автор: Наталя Мамченко

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