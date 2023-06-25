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Галина Третьякова пропонує зупинити стягнення боргів з боржників, що проходять службу у Теробороні

12:00, 25 червня 2023
Депутати вважають за необхідне розширити коло боржників, щодо яких слід зупинити виконавче провадження.
Галина Третьякова пропонує зупинити стягнення боргів з боржників, що проходять службу у Теробороні

Щодо осіб, які проходять службу у Територіальній обороні, пропонують зупиняти виконавче провадження. Відповідну пропозицію містить законопроект про внесення змін до Закону «Про виконавче провадження» щодо деяких питань виконання виконавчих проваджень та відповідальності виконавців 9407. Проект зареєструвала група депутатів, яка складається з Галини Третьякової, Юрія Камельчука, Сергія Кузьміних, Євгенія Брагара та інших.

Зокрема, Галина Третьякова пропонує зміни до статті 34 Закону «Про виконавче провадження», якими передбачено, що виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі проходження боржником служби у складі Сил територіальної оборони.

Також вона пропонує зупиняти провадження, якщо боржник бере участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Крім того, визначається, що підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є надходження до виконавця документів у тому числі у електронній формі за допомогою засобів інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записані документи, що підтверджують сплату боржником грошових коштів необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця.

Депутати також пропонують встановити, що не допускається накладення арешту, звернення стягнення на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах в сумі, розмірі та обсязі, що перевищують необхідні для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця.

Як вказують депутати, проект внесли, бо є випадки стягнення на кошти боржника не лише в розмірі та обсязі, необхідні для виконання за виконавчим документом, а також не встановлено строків зняття арешту з майна (коштів) та відповідальності за їх порушення.

«Крім того, законопроектом пропонується доповнити перелік осіб щодо яких припиняється виконання виконавчого провадження особами, які проходять службу у складі Сил територіальної оборони, а також тих хто приймає участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України», - записали депутати у поясненнях.

Автор: Наталя Мамченко

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