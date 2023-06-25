Депутати вирішили не змінювати доплати поліцейським та рятувальникам

Робоча група з доопрацювання законопроєкту про доплати військовим виключила з нього норми про доплати поліцейським та рятувальникам.

Після початку повномасштабного вторгнення постановою Кабміну від 28 лютого 2022 р. №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» поліцейським встановили додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч грн на місяць, а тим із них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій – до 100 тисяч грн у розрахунку на місяць пропорційно часу участі в таких діях та заходах.

Разом з тим, з 1 лютого 2023 року додаткову винагороду для тих поліцейських, які знаходяться у тилу, було вирішено зменшити – до 10 тисяч грн. І до 10 тисяч – це далеко не завжди 10 тисяч

Аналогічно до 10 000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць можуть отримати працівники ДСНС, які працюють на територіях, які не віднесені до районів проведення бойових дій. Отже рятувальники в тилу теж можуть розраховувати не більше ніж на 10 тисяч гривень доплати.

Однак 10 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт, який передбачає, зокрема повернення доплат у 30 тисяч гривень рятувальникам та поліцейським, які працюють в тилових регіонах. Доплати планувалося профінансувати, зокрема за рахунок обмеження зарплат держслужбовців. Водночас пізніше з’ясувалося, що грошей все ж не вистачає, тому робоча група напрацювала зміни щодо доплат військовослужбовцям.

Одна з версій проєкту передбачала встановлення доплат для поліцейських та рятувальників у розмірі від 10 до 100 тисяч гривень. Однак не уточнюється чи гарантована ця сума та які умови отримання виплат. Водночас, за словами першого заступника голови комітету з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка, під час доопрацювання проєкту норму прибрали.

Отже, в разі ухвалення проєкту в нинішньому вигляді поліцейські та рятувальники в тилу і надалі можуть розраховувати на доплати до 10 тисяч гривень. Для бійців ДСНС доплата зросте максимум до 30 тисяч гривень на місяць за умови залучення до ліквідації наслідків прильотів пропорційно часу участі в таких заходах і до 100 тисяч за умови участі в бойових діях.

Щодо поліцейських, то до 30 тисяч гривень можуть отримати ті з них, які проходять службу, зокрема у прифронтових регіонах. До 100 тисяч можуть отримати поліціанти, які беруть участь безпосередньо у бойових діях. У той же час не виключено, що навіть якби пропозицію прийняли відбулося лише законодавче закріплення існуючого порядку виплат, бо завжди є магічна фраза на умовах та в порядку визначеному урядом.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», робоча група напрацювала законопроєкт, який передбачає запровадження доплат для поранених військових та заборону відправляти на фронт ненавчених мобілізованих.

Автор: Ярослав Конощук

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