Депутаты решили не менять доплаты полицейским и спасателям

Рабочая группа по доработке законопроекта о доплатах военным исключила из него нормы о доплатах полицейским и спасателям.

После начала полномасштабного вторжения постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 г. №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» полицейским установили дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч грн в месяц, а тем из них, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или обеспечивают осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, находясь непосредственно в районах проведения военных (боевых) действий – до 100 тысяч грн в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Вместе с тем с 1 февраля 2023 года дополнительное вознаграждение для тех полицейских, которые находятся в тылу, было решено уменьшить – до 10 тысяч грн. И до 10 тысяч – это далеко не всегда 10 тысяч.

Аналогично до 10 000 гривен пропорционально в расчете на месяц могут получить работники ГСЧС, работающие на территориях, не отнесенных к районам проведения боевых действий. Так что спасатели в тылу тоже могут рассчитывать не более чем на 10 тысяч гривен доплаты.

Однако 10 апреля Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий, в частности, возврат доплат в 30 тысяч гривен спасателям и полицейским, работающим в тыловых регионах. Доплаты планировалось профинансировать, в том числе за счет ограничения зарплат госслужащих. В то же время позже выяснилось, что денег все же не хватает, поэтому рабочая группа наработала изменения по доплатам военнослужащим.

Одна из версий проекта предусматривала установление доплат для полицейских и спасателей в размере от 10 до 100 тысяч гривен. Однако не уточняется гарантированная ли это сумма и каковы условия получения выплат. В то же время, по словам первого заместителя председателя комитета по налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, во время доработки проекта норму убрали.

Следовательно, в случае принятии проекта в нынешнем виде полицейские и спасатели в тылу и далее могут рассчитывать на доплаты до 10 тысяч гривен. Для бойцов ГСЧС доплата возрастет максимум до 30 тысяч гривен в месяц при условии привлечения к ликвидации последствий прилетов пропорционально времени участия в таких мероприятиях.

Что касается полицейских, то до 30 тысяч гривен могут получить те из них, которые проходят службу, в частности, в прифронтовых регионах. До 100 тысяч могут получить полицейские, участвующие непосредственно в боевых действиях. В тоже время не исключено, что даже если бы предложение приняли произошло бы лишь законодательное закрепление существующего порядка выплат, поскольку всегда есть магическая фраза на условиях и в порядке, определенном правительством.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», рабочая группа наработала законопроект, предусматривающий введение доплат для раненых военных и запрет отправлять на фронт необученных мобилизованных.

Автор: Ярослав Конощук

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