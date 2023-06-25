Зампредседателя ГСА заявил, что законопроект о реформе оплаты труда госслужащих не решает проблему работников ВСП, ВККС и ГСА

Заместитель председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура обратил внимание на то, что законопроект о реформе оплаты труда чиновников не решает коллизию с оплатой труда в ВСП, ВККС и Государственной судебной администрации.

22 июня Комитет Верховной Рады по организации государственной власти рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №8222 о внесении изменений в Закон «О государственной службе» о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот проект предлагает ограничить размер премий госслужащим и уменьшить размер надбавок за выслугу лет. В ходе обсуждения предлагалось повысить размер минимального должностного оклада госслужащих, однако в настоящее время она не включена в проект.

Как пояснил член Комитета Виталий Безгин, два дня назад во время анонса программы поддержки Украины со стороны ЕС на 2024-2027 Еврокомиссия обнародовала и перечень сфер, приоритетных для реформирования.

«В этом списке public administration reform (реформа государственного управления) стоит даже перед судопроизводством и антикоррупцией. Именно к этой реформе относятся законопроекты №6504 и №8222, поддержанные сегодня комитетом», отметил он.

Законопроект предлагает:

установить новую структуру заработной платы: фиксированная часть – 70%, вариативная часть – 30%;

разделить государственные органы по юрисдикциям и типам;

установить размеры должностных окладов по основным классификациям.

Вместе с тем, известна проблема о низких, на уровне минимальной, заработных платах в аппаратах местных и апелляционных судов. Верховная Рада Украины ранее даже обратилась с заявлением в СНБО о необходимости решения этой проблемы.

В свою очередь заместитель председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура во время своего выступления на заседании Комитета 22 июня акцентировал внимание на проблеме с зарплатами в аппаратах Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Государственной судебной администрации.

«Государственная судебная администрация в целом поддерживает инициативы по реформированию подходов к оплате труда госслужащих.

Однако хочу акцентировать внимание на том, что согласно законодательству установлены особенности регулирования системы оплаты труда в системе правосудия, определяемые законом о судоустройстве. Так, согласно ч. 5 ст. 150 Закона установлено, что размер должностного оклада работника Секретариата Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации Украины, должность которого отнесена к самой низкой по условиям оплаты труда должности государственной службы, устанавливается на уровне соответствующего работника аппарата Верховного Суда.

Законопроектом 8222 установлено, что в соответствии со статьей 51 к первому типу отнесены только аппараты КСУ и Верховного Суда. Поэтому существует определенная правовая коллизия, при которой аппараты высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, ВККС, ГСА отнесены согласно этому проекту к третьему типу. Это не согласуется с законом о судоустройстве», – отметил Максим Пампура.

«Эта проблема существует и сегодня, и в действующей редакции статьи 51 ВС и КСУ отнесены к первому уровню, а другие органы системы правосудия ко второму и даже третьему уровням. То есть этим проектом эта коллизия не регулируется», - добавил он.

Также он обратил внимание на правовое заключение ВСП по этому проекту, в котором Высший совет правосудия также акцентирует внимание на том, что этот проект не урегулирует соответствующую проблему.

Автор: Наталья Мамченко

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