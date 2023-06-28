Прокуратуре еще есть над чем работать в сфере правосудия – Андрей Костин

Офис Генпрокурора хочет усилить ответственность за коррупционные преступления.

Источник фото: Офис Генпрокурора

Генеральный прокурор Андрей Костин на заседании СНБО 23 июня сообщил, что у органов прокуратуры еще много работы в сфере правосудия.

Генпрокурор рассказал, что «судопроизводство должно быть справедливым, беспристрастным и своевременным».

«Действительно много сделано. Возобновлена ​​работа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Полноценно действует антикоррупционная инфраструктура. Но, безусловно, есть над чем работать», – рассказал Андрей Костин.

По мнению Андрея Костина, для дальнейшего прогресса в реформах необходимо усилить ответственность за коррупционные преступления.

«О системе правосудия. Ужесточаем ответственность за коррупцию. Обратились к законодателю для внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс», – проинформировал Генпрокурор президента Владимира Зеленского и членов СНБО.

Напомним, что в июне Генпрокурор также пообещал послу США в Украине продолжить реформу прокуратуры и сделать украинскую прокуратуру добропорядочной.

Автор: Вячеслав Хрипун

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