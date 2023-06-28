Прокуратурі ще є над чим працювати у сфері правосуддя – Андрій Костін

Офіс Генпрокурора хоче посилити відповідальність за корупційні злочини.

Джерело фото: Офіс Генпрокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін під час засідання РНБО 23 червня повідомив, що у органів прокуратури ще багато роботи у сфері правосуддя.

Генпрокурор розповів, що «судочинство має бути справедливим, неупередженим та своєчасним».

«Дійсно багато зроблено. Відновлено роботу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Повноцінно діє антикорупційна інфраструктура. Але, безумовно, є над чим працювати», - розповів Андрій Костін.

На думку Андрій Костіна, для подальшого прогресу у реформах необхідно посилити відповідальність за корупційні злочини.

«Щодо системи правосуддя. Посилюємо відповідальність за корупцію. Звернулися до законодавця для внесення відповідних змін до Кримінального кодексу», - поінформував Генпрокурор президента Володимира Зеленського та членів РНБО.

Нагадаємо, що у червні Генпрокурор також пообіцяв послу США в Україні продовжити реформу прокуратури і зробити українську прокуратуру доброчесною.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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