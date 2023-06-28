Кабмін дозволив застосовувати до міністрів та їх заступників дисциплінарні стягнення без дотримання нормативних вимог

У період воєнного стану в разі прийняття відповідних рішень Верховною Радою або РНБО Кабмін може прийняти рішення про застосування щодо керівників органів виконавчої влади дисциплінарного стягнення без дотримання вимог Порядку.

Фото: КМУ

На засіданні Кабміну 27 червня були внесені зміни до Порядку здійснення дисциплінарного провадження стосовно міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників, керівників місцевих органів виконавчої влади та їх заступників, на яких не поширюється законодавство про державну службу.

А саме, передбачено, що у період воєнного стану в разі прийняття відповідних рішень Верховною Радою України або Радою національної безпеки і оборони України Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про застосування щодо керівників органів виконавчої влади дисциплінарного стягнення без дотримання вимог вищезазначеного Порядку.

Відповідні зміни були оформлені постановою від 27 червня 2023 р. №642, якою внесені зміни до пункту 1 Порядку здійснення дисциплінарного провадження.

Автор: Наталя Мамченко

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