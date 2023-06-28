Кабмин разрешил применять к министрам и их заместителям дисциплинарные взыскания без соблюдения нормативных требований

В период военного положения в случае принятия соответствующих решений Верховной Радой или СНБО Кабмин может принять решение о применении к руководителям органов исполнительной власти дисциплинарного взыскания без соблюдения требований Порядка.

Фото: КМУ

На заседании Кабмина 27 июня были внесены изменения в Порядок осуществления дисциплинарного производства по министрам и их заместителям, руководителям других центральных органов исполнительной власти и их заместителям, руководителям местных органов исполнительной власти и их заместителям, на которых не распространяется законодательство о государственной службе.

А именно предусмотрено, что в период военного положения в случае принятия соответствующих решений Верховной Радой Украины или Советом национальной безопасности и обороны Украины Кабинет Министров Украины может принять решение о применении в отношении руководителей органов исполнительной власти дисциплинарного взыскания без соблюдения требований вышеупомянутого Порядка.

Соответствующие изменения были оформлены постановлением от 27 июня 2023 г. №642, которым внесены изменения в пункт 1 Порядка осуществления дисциплинарного производства.

Автор: Наталья Мамченко

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