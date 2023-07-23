Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Андрей Смирнов: Причастным к формированию политики развития судебной власти следует сосредоточиться на ключевом тезисе – больше нет места для круговой поруки и кулуарных договоренностей

Многочисленные события, которые происходили и имеют место в работе Высшего совета правосудия, обуславливают необходимость сделать голосование поименными и открытыми, - замруководителя Офиса Президента Андрей Смирнов.

Глава НАПК Александр Новиков провел тренинги по добропорядочности для народных депутатов, фото

Судя по фото, опубликованным НАПК, его председатель Александр Новиков рассказал о добропорядочности Сергею Алексееву, Владимиру Арьеву, Юлии Тимошенко и другим народным депутатам.

Стал известен последний приказ главы ГСА перед разоблачением детективами НАБУ

Глава ГСА передал комплексы фиксации судебного заседания бывшего ОАСК в Херсонский апелляционный суд.

Денис Маслов считает, что угроза получить 15 лет лишения свободы может помочь борьбе с коррупцией в судебной власти

Председатель Комитета Денис Маслов придерживается мнения, что за счет повышения верхнего предела санкции за коррупцию и введения в Уголовный кодекс отдельного раздела можно ее побороть.

Высший совет правосудия разрешил следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестр судебных решений

Доступ к Реестру судебных решений смогут ограничивать на основании постановления следователя или прокурора, - Высший совет правосудия внезапно решил изменить свою позицию.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Адвокаты и госорганы должны зарегистрироваться в Электронном суде: вступил в силу закон

08:00, 23 июля 2023
Вступил в силу закон об обязательной регистрации в электронных кабинетах для участия в судебных процессах – у участников хозяйственных дел есть три месяца для регистрации.
Адвокаты и госорганы должны зарегистрироваться в Электронном суде: вступил в силу закон
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

21 июля вступил в силу Закон №3200-IX об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов для участия в судебных процессах. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами» 7574-д Верховная Рада приняла 29 июня.

Напомним, что ЕСИТС пока полноценно не запустили, поэтому речь идет о регистрации в отдельной подсистеме «Электронный суд».

Итак, с 21 июля начался отсчет времени для обязательной регистрации и использования электронных кабинетов адвокатами, нотариусами, государственными и частными исполнителями, арбитражными управляющими, судебными экспертами, органами государственной власти и другими государственными органами, органами местного самоуправления; иными юридическими лицами.

При этом закон определяет, что суд применит к лицу, которое обязано было зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его, процессуальные последствия и в случаях, если интересы такого лица по делу представляет адвокат.

Первыми изменения коснутся участников хозяйственных процессов, ведь закон вводится в действие сначала в части внесения изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс – через 90 дней после его опубликования. Через 7 месяцев вводится обязанность регистрации электронных кабинетов в гражданском и административном процессах.

Изменения в ХПК определяют, в частности, то, что суд выносит определение об оставлении искового заявления без движения в случае, если исковое заявление подано лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его. Такие же негативные последствия распространяются на правила подачи апелляционных и кассационных жалоб.

Новый закон «Судебно-юридической газете» прокомментировала председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач (подробнее по ссылке).

А подробно об изменениях в ХПК можно прочитать в материале «Государственные органы, адвокаты, нотариусы и юрлица должны зарегистрировать электронные кабинеты для участия в судебных процессах, когда заработают новые правила».

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Юлія Зоркіна
    Юлія Зоркіна
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду