Можно ли взыскать алименты с безработного человека – разъяснение

Иногда бывает так, что должник не работает и не получает никаких видов дохода или социальной помощи, однако это не лишает родителей их обязанности содержать ребенка.

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Родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Но не все согласны делать это добровольно. В таком случае приходится принудительно взимать средства на содержание ребенка в судебном порядке.

Иногда бывает так, что должник не работает и не получает никаких видов дохода или социальной помощи, однако это не лишает родителей их обязанности содержать ребенка, рассказывают на канале системы предоставления бесплатной правовой помощи.

Детальнее о порядке взыскания алиментов с безработного лица разъяснено в инфографике ниже:

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