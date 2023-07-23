После использования ChatGPT придется проверять информацию – почему

ChatGPT Plus показал очень минимальную точность расчетов.

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За последние несколько недель пользователи жалуются уже несколько недель: качество ответов «умного» чат-бота ChatGPT стремительно ухудшается. Эту проблему подтверждает новое исследование ученых из Стэнфорда и Калифорнийского университета в Беркли.

Исследователи провели анализ производительности двух ключевых языковых моделей – GPT-4, используемой в ChatGPT Plus, и предшественницы GPT-3.5. Результаты оказались очень неблагоприятными для новой модели, доступной по подписке.

Точность ответов GPT-4 заметно снизилась, тогда как у GPT-3.5, напротив, показатели улучшились. В конкретных задачах, таких как математические расчеты, обработка изображений, программирование, а также ответы на «чувствительные» темы, ChatGPT Plus показал очень низкую точность – с 97,6% в марте до 2,4% в июне. Также оказалось, что чат-бот стал допускать все большее количество ошибок при программировании и менее чувствительно реагировать на деликатные вопросы.

Несмотря на эти проблемы, использование ChatGPT в Украине и других странах остается абсолютно бесплатным. Бесплатная версия продолжает базироваться на языковой модели GPT-3.5 и в дальнейшем способна отвечать на всевозможные вопросы, а также генерировать текст, стихи и компьютерный код по команде.

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