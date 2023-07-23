Після використання ChatGPT доведеться перевіряти інформацію – чому

ChatGPT Plus показав дуже мінімальну точність розрахунків.

Джерело фото: Revoe Contabilidade de Resultado

За останні кілька тижнів користувачі скаржаться вже кілька тижнів: якість відповідей «розумного» чат-бота ChatGPT стрімко погіршується. Цю проблему підтверджує нове дослідження вчених зі Стенфорда та Каліфорнійського університету в Берклі підтверджує.

Дослідники провели аналіз продуктивності двох ключових мовних моделей – GPT-4, що використовується у ChatGPT Plus, та її попередниці GPT-3.5. Результати виявилися дуже несприятливими для нової моделі, яка доступна за підпискою.

Точність відповідей GPT-4 помітно знизилася, тоді як у GPT-3.5, навпаки, показники покращилися. У конкретних завданнях, таких як математичні розрахунки, обробка зображень, програмування, а також відповіді на «чутливі» теми, ChatGPT Plus показав дуже низьку точність – з 97,6% у березні до лише 2,4% у червні. Також виявилося, що чат-бот став допускати дедалі більше помилок при програмуванні та менше чутливо реагувати на делікатні запитання.

Не зважаючи на ці проблеми, користування ChatGPT в Україні та інших країнах залишається абсолютно безкоштовним. Безкоштовна версія продовжує базуватися на мовній моделі GPT-3.5 і надалі здатна відповідати на різноманітні запитання, а також генерувати текст, вірші та комп'ютерний код за командою.

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