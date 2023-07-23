У французькому місті Безьє із собачими екскрементами на вулиці боротимуться за допомогою аналізу ДНК

Базу даних ДНК використовуватимуть для боротьби з собачими екскрементами у французькому місті.

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У французькому місті Безьє власників собак зобовʼяжуть оформити «генетичний паспорт» улюбленця та мати його при собі. Це зроблять, щоб боротися з екскрементами тварин на вулицях.

Про це пише «The Guardian».

Місцевий мер Роберт Менар, колишній журналіст і співзасновник «Репортерів без кордонів», каже, що жителям і гостям міста набридли фекалії на тротуарах міста. Він планує запровадити дворічний експеримент, щоб відстежувати та штрафувати тих, хто не прибирає за своїми домашніми тваринами.

Ветеринари безкоштовно візьмуть зразок слини тварин і видадуть власникам документ. Тих, кого згодом зупинять без генетичного паспорта на вулиці, оштрафують на €38.

Собачі екскременти, знайдені на тротуарі, будуть зібрані та перевірені, а деталі надіслано до поліції, яка перевірить національні реєстри домашніх тварин і зіставить їх із конкретним власником, якому доведеться заплатити за прибирання вулиць до 122 євро, сказав Менар.

«Нам потрібно карати людей, щоб вони поводилися належним чином», — наголосив Роберт Менар.

За його словами, експеримент триватиме до липня 2025 року.

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