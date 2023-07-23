Во французском городе Безье с собачьими экскрементами на улице будут бороться с помощью анализа ДНК

Базу данных ДНК будут использовать для борьбы с собачьими экскрементами во французском городе.

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Во французском городе Безье владельцев собак обяжут оформить «генетический паспорт» любимца и иметь его при себе.. Это сделают, чтобы боротьсяс экскрементами животных на улицах.

Об этом пишет «The Guardian».

Местный мэр Роберт Менар, бывший журналист и соучредитель «Репортеров без границ», говорит, что жителям и гостям города надоели фекалии на тротуарах города. Он планирует провести двухлетний эксперимент, чтобы отслеживать и штрафовать тех, кто не убирает за своими домашними животными.

Ветеринары бесплатно примут образец слюны животных и выдадут владельцам документ. Тех, кого впоследствии остановят без генетического паспорта на улице, оштрафуют на €38.

Собачьи экскременты, найденные на тротуаре, будут собраны и проверены, а детали направлены в полицию, которая проверит национальные реестры домашних животных и сопоставит их с конкретным владельцем, которому придется заплатить за уборку улиц до 122 евро, сказал Менар.

«Нам нужно наказывать людей, чтобы они вели себя должным образом», — подчеркнул Роберт Менар.

По его словам, эксперимент продлится до июля 2025 года.

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