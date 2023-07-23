В Одессе парень во время комендантского часа вез в такси более 200 свертков с психотропами

Мужчине сообщили о подозрении в наркопреступной деятельности и поместили под стражу.

Источник фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Одесские правоохранители в Хаджибейском районе города задержали 20-летнего мужчину, который во время комендантского часа перевозил в такси 235 свертков с психотропным веществом. Ему сообщили о подозрении и взяли под стражу, – сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

С помощью экспресс-теста криминалисты подтвердили принадлежность веществ к категории психотропов. Изъятые вещественные доказательства весом около 400 грамм полицейские направили на экспертное исследование.

«Сейчас следователи собрали достаточно доказательств и под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества с целью сбыта. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Согласно ее санкции, молодому человеку грозит наказание лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время правоохранители устанавливают канал поставки психотропов и всех участников наркопреступления. Продолжается следствие», – рассказала заместитель начальника следственного отдела отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Анастасия Черненко.

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