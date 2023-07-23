В смартфонах Android появится спутниковая связь

Android 14 будет поддерживать возможность отправки SMS-сообщений через спутниковую связь.

Источник фото: NextPit

В прошлом году одной из самых обсуждаемых инноваций стала поддержка спутниковой связи, которая была внедрена в смартфоны iPhone 14 и Huawei Mate 50. Компания Qualcomm также представила свою технологию Snapdragon Satellite, хотя до сих пор ни один флагманский смартфон не был оснащен этой функцией.

Однако положение изменится благодаря Google, которая объявила, что Android 14 будет поддерживать возможность отправки SMS-сообщений через спутниковую связь. Однако следует отметить, что для использования этой функции необходимо не только обновление до Android 14, но и наличие соответствующего «железа», которое присутствует только в новых устройствах. Первыми совместимыми устройствами станут флагманы Google Pixel и Samsung Galaxy.

Ожидается, что отлично от iPhone 14, смартфоны Android с поддержкой спутниковой связи позволят не только отправлять сигналы SOS, но и обмениваться короткими сообщениями. Перспективно, такие устройства будут способны совершать голосовые звонки и пользоваться мессенджерами, открывая новые возможности связи в удаленных регионах или в чрезвычайных ситуациях.

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