В смартфонах Android з'явиться супутниковий зв'язок

Android 14 буде підтримувати можливість відправки SMS-повідомлень через супутниковий зв'язок.

Джерело фото: NextPit

В минулому році однією з найбільш обговорюваних інновацій стала підтримка супутникового зв'язку, яка була впроваджена у смартфони iPhone 14 і Huawei Mate 50. Компанія Qualcomm також презентувала свою технологію Snapdragon Satellite, хоча досі жоден флагманський смартфон не був оснащений цією функцією.

Проте, становище зміниться завдяки Google, яка оголосила, що Android 14 буде підтримувати можливість відправки SMS-повідомлень через супутниковий зв'язок. Однак варто зазначити, що для використання цієї функції необхідне не лише оновлення до Android 14, але й наявність відповідного «заліза», яке буде присутнє лише у нових пристроях. Першими сумісними пристроями стануть флагмани Google Pixel і Samsung Galaxy.

Очікується, що, відмінно від iPhone 14, смартфони Android з підтримкою супутникового зв'язку дозволять не тільки відправляти сигнали SOS, але й обмінюватися короткими повідомленнями. Перспективно, такі пристрої будуть здатні здійснювати голосові дзвінки і користуватися месенджерами, відкриваючи нові можливості для зв'язку у віддалених регіонах або у надзвичайних ситуаціях.

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