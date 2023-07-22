Попали в ДТП в Польше – страховщики объяснили украинцам, что делать

В Польше ДТП делятся на две группы.

Источник фото: nowiny24.pl

Дорожно-транспортное происшествие – это всегда стресс и большая ответственность для его участников.

Как решить ряд проблем, если вы все-таки попали в ДТП, рассказали в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины:

«Визначення ДТП

Термін ДТП не має чіткого законодавчого визначення у Польщі, але використовується, як розмовний термін, поліцією, судами, страховими компаніями та усіма учасниками дорожнього руху.

Класифікація ДТП та відповідні дії

В Польщі ДТП поділяються на дві групи:

Kolizja drogowa: подія, внаслідок якої ніхто не постраждав.

Wypadek: аварія, внаслідок якої є постраждалі люди.

Якщо ніхто не постраждав і всі учасники при свідомості, можна вирішити проблему на місці без участі поліції. Перш за все, необхідно звільнити проїзд, оскільки у Польщі за порушення цього правила може бути накладено штраф у розмірі 150 злотих. Така ситуація належить до категорії "Kolizja drogowa".

Кожна аварія є унікальною і має свої характеристики та наслідки. Однак, одна річ є незмінною - компенсація збитків в результаті ДТП виплачується винною стороною або її страховою компанією. Проте, якщо виникають суперечки стосовно визначення винного, поліція або суд мають втрутитись.

Виклик поліції

Поліцію слід викликати в таких випадках:

Якщо є постраждалі особи.

Якщо невідомо, хто є винуватцем ДТП.

Якщо винний водій не має обов'язкового страхування.

У разі навіть найменшої підозри на наявність постраждалих, негайно викликайте медичну допомогу за номером 999. Також зателефонуйте до поліції за номерами телефонів 997 або 986, або скористайтеся загальноєвропейським номером 112.

Якщо ніхто не отримав серйозних ушкоджень, ви можете перейти до наступного етапу.

Фіксування ДТП

Для уникнення майбутніх непорозумінь важливо зробити фото та відеозаписи події та дочекатись приїзду екстрених служб. Така ситуація кваліфікується як "Wypadek". Оцінку збитків при ДТП проводить страхова компанія. В Польщі також існує офіційний документ (європротокол) для фіксації ДТП без участі поліції. Його використання передбачає домовленість учасників ДТП щодо визначення винуватості без втручання державних органів»

За посиланням ви можете завантажити європротокол».

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