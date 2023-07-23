Что делать, если попали под завал: разъяснение ГСЧС

Оккупанты продолжают бить по жилым домам в Украине, поэтому украинцы должны знать рекомендации в случае, если они попали под завал. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Если вы попали под завал, необходимо:
- при возможности подавать сигналы спасателям (кричать, свистеть, светить фонарем, махать куском ткани, стучать по батареям и трубам). Особенно это следует делать во время "минуты молчания", которую иногда устраивают спасатели.
Если вас услышали:
- ждать помощи и выполнять все рекомендации спасателей.
Если не услышали:
- аккуратно высвободить руки и ноги. Если это невозможно – начинайте массировать участок тела выше зажатой части.
Запрещено:
- разбирать завалы вокруг себя – так вы можете сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится.
- использовать спички или зажигалки – это может привести к взрыву.
Если вам удалось выбраться, необходимо осмотреть себя наличием ран или травм.
Чтобы минимизировать шансы оказаться под завалами, предостерегают не игнорировать сигнал «воздушной тревоги» и пройти в укрытие. В случае его отсутствия – помните правило двух стен, что может спасти жизнь в случае повреждения дома.
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