Что делать, если попали под завал: разъяснение ГСЧС

В ГСЧС рассказали основные правила, как спастись во время вражеских обстрелов.

Источник фото: ELLE.UA

Оккупанты продолжают бить по жилым домам в Украине, поэтому украинцы должны знать рекомендации в случае, если они попали под завал. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Если вы попали под завал, необходимо:

при возможности подавать сигналы спасателям (кричать, свистеть, светить фонарем, махать куском ткани, стучать по батареям и трубам). Особенно это следует делать во время "минуты молчания", которую иногда устраивают спасатели.

Если вас услышали:

ждать помощи и выполнять все рекомендации спасателей.

Если не услышали:

аккуратно высвободить руки и ноги. Если это невозможно – начинайте массировать участок тела выше зажатой части.

Запрещено:

разбирать завалы вокруг себя – так вы можете сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится.

использовать спички или зажигалки – это может привести к взрыву.

Если вам удалось выбраться, необходимо осмотреть себя наличием ран или травм.

Чтобы минимизировать шансы оказаться под завалами, предостерегают не игнорировать сигнал «воздушной тревоги» и пройти в укрытие. В случае его отсутствия – помните правило двух стен, что может спасти жизнь в случае повреждения дома.

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