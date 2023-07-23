Що робити, якщо потрапили під завал: роз’яснення ДСНС

У ДСНС розповіли основні правила, як врятуватися під час ворожих обстрілів.

Джерело фото: ELLE.UA

Окупанти продовжують бити по житлових будинках в Україні, тож українці мають знати рекомендації у разі, якщо вони потрапили під завал. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Якщо ви потрапили під завал, необхідно:

при можливості подавати сигнали рятувальникам (кричати, свистіти, світити ліхтарем, махати шматком тканини, стукати по батареях та трубах). Особливо це варто робити під час "хвилини мовчання", яку іноді влаштовують рятувальники.

Якщо вас почули:

чекати на допомогу та виконувати всі рекомендації рятувальників.

Якщо не почули:

акуратно звільнити руки та ноги. Якщо це неможливо - починайте масажувати ділянку тіла вище затиснутої частини.

Заборонено:

розбирати завали навколо себе - так ви можете зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається.

використовувати сірники або запальнички - це може призвести до вибуху.

Якщо вам удалося вибратися, необхідно оглянути себе на наявність ран або травм.

Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами застерігають не ігнорувати сигнал «повітряної тривоги» та пройти в укриття. У разі його відсутності – пам’ятайте про правило двох стін, що може врятувати життя у випадку пошкодження будинку.

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