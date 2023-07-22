В москві у торговому центрі прорвало труби з окропом – є загиблі, відео

Московський ТЦ залило окропом.

У москві 22 липня у торгівельному центрі «Времена года» стався прорив труби з гарячою водою. Попередньо відомо, що загинули четверо людей. Також є постраждалі.

Про це пишуть росЗМІ.

Також, за словами надзвичайників, у співробітниці гіпермаркету, розташованого в торговому центрі, стався серцевий напад.

Смерть однієї людини у торговому центрі підтвердив мер москви.

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