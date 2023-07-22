В «Сенс Банк» призначено нового голову правління

Україна стала 100% власником акцій «Сенс Банку».

Джерело фото: Sense Bank

Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 липня 2023 року уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ «Сенс Банк», згідно з яким банк переходить у повну власність держави, – повідомляє пресслужба НБУ.

Як раніше повідомлялося, Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про участь держави у виведенні системно важливого банку з ринку» щодо участі держави в особі Міністерства фінансів України у виведенні з ринку банку АТ «Сенс Банк».

Крім того, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призначив нових керівників банку. Відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів України були погоджені на посади Нацбанком.

Головою правління АТ «Сенс Банк» став колишній голова правління Універсал Банку Дмитро Кузьмін.

Нове керівництво приступає до виконання своїх обов’язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.

Раніше ми писали, що Національний банк вирішив вивести з ринку Сенс Банк через санкції проти його власників та звернутися з пропозицією до Кабінету міністрів щодо участі держави в цій процедурі.

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