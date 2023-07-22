В «Сенс Банк» назначен новый глава правления

Украина стала 100% владельцем акций «Сенс Банка» .

Источник фото: Sense Bank

Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 июля 2023 заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного АО «Сенс Банк», согласно которому банк переходит в полную собственность государства, – сообщает прессслужба НБУ.

Как ранее сообщалось, Кабинет Министров Украины принял постановление «Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка» по участию государства в лице Министерства финансов Украины в выводе с рынка банка АО «Сенс Банк».

Кроме того, Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил новых руководителей банка. Соответствующие кандидатуры по представлению Министерства финансов Украины были согласованы с должностями Нацбанка.

Председателем правления АО «Сенс Банк» стал бывший глава правления Универсал Банка Дмитрий Кузьмин.

Новое руководство приступает к исполнению своих обязанностей с момента прекращения Фондом временной администрации.

Ранее сообщалось, что Национальный банк решил вывести с рынка «Сенс Банк» из-за санкций против его владельцев и обратиться с предложением в Кабинет министров об участии государства в этой процедуре.

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