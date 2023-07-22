В москве в торговом центре прорвало трубы с кипятком – есть погибшие, видео

Московский ТЦ залило кипятком.

В москве 22 июля в торговом центре «Времена года» произошел прорыв трубы с горячей водой. Предварительно известно, что погибли четыре человека. Также есть пострадавшие.

Об этом пишут росСМИ.

Также, по словам чрезвычайников, у сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре случился сердечный приступ.

Смерть одного человека в торговом центре подтвердил мэр москвы.

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