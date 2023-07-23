В Одесі молодик під час комендантської години віз у таксі більше 200 згортків з психотропами

Чоловіку повідомили про підозру у наркозлочинній діяльності та помістили під варту.

Джерело фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Одеські правоохоронці у Хаджибейському районі міста затримали 20-річного чоловіка, який під час комендантської години перевозив у таксі 235 згортків з психотропною речовиною. Йому повідомили про підозру та взяли під варту, – повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За допомогою експрес-тесту криміналісти підтвердили належність речовин до категорії психотропів. Вилучені речові докази вагою близько 400 грамів поліцейські направили на експертне дослідження.

«Наразі слідчі зібрали достатньо доказів та під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні психотропної речовини з метою збуту. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України. Згідно з її санкцією, молодому чоловіку загрожує покарання позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нині правоохоронці встановлюють канал постачання психотропів та всіх учасників наркозлочину. Триває слідство», – розповіла заступник начальника слідчого відділу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Анастасія Черненко.

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