Чи можна стягнути аліменти з безробітньої людини – роз'яснення

Іноді буває так, що боржник не працює і не отримує ніяких видів доходу або соціальної допомоги, проте це не позбавляє батьків їх обов’язку утримувати дитину.

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Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Але не всі згодні робити це добровільно. У такому випадку доводиться примусово стягувати кошти на утримання дитини у судовому порядку.

Іноді буває так, що боржник не працює і не отримує ніяких видів доходу або соціальної допомоги, проте це не позбавляє батьків їх обов’язку утримувати дитину, розповідають на каналі системи надання безоплатної правової допомоги.

Детальніше про порядок стягнення аліментів з безробітної особи роз’яснено у інфографіці нижче:

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