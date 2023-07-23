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Адвокати і держоргани мають зареєструватися в Електронному суді: набрав чинності закон

08:00, 23 липня 2023
Набрав чинності закон про обов’язкову реєстрацію в електронних кабінетах для участі в судових процесах – в учасників господарських справ є три місяці для реєстрації.
Адвокати і держоргани мають зареєструватися в Електронному суді: набрав чинності закон
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21 липня набрав чинності Закон №3200-IX щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів для участі у судових процесах. Відповідний законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» 7574-д Верховна Рада ухвалила 29 червня.

Нагадаємо, що ЄСІТС поки повноцінно не запустили, тому йдеться про реєстрацію у окремій підсистемі «Електронний суд».

Отже, з 21 липня почався відрахунок часу для обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів адвокатами, нотаріусами, державними та приватними виконавцями, арбітражними керуючими, судовими експертами, органами державної влади та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування; іншими юридичними особами.
При цьому закон визначає, що суд застосує до особи, яка зобов’язана була зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, процесуальні наслідки, і у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Першими зміни торкнуться учасників господарських процесів, адже закон вводиться в дію спочатку в частині внесення змін до Господарського процесуального кодексу – через 90 днів після його опублікування. За 7 місяців – вводиться обов’язок реєстрації електронних кабінетів в цивільному та адміністративному процесах.

Зміни до ГПК визначають, зокрема те, що суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху у разі, якщо позовну заяву подано особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його. Такі ж негативні наслідки розповсюджуються на правила подання апеляційних і касаційних скарг.

Новий закон «Судово-юридичній газеті» прокоментувала голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач (детальніше за посиланням).

А детально про зміни до ГПК можна прочитати у матеріалі «Державні органи, адвокати, нотаріуси і юрособи повинні зареєструвати електронні кабінети для участі у судових процесах, - коли запрацюють нові правила».

Автор: Наталя Мамченко

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