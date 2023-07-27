Управлять Службой судебной охраны временно будет Павел Трясун

Высший совет правосудия возложил исполнение обязанностей председателя Службы судебной охраны на Павла Трясуна.

Высший совет правосудия 27 июля принял решение временно возложить на себя исполнение обязанностей председателя Службы судебной охраны на Павла Трясуна, который является заместителем председателя ССО.

Как отметил Павел Трясун, он окончил КНУ имени Тараса Шевченко, факультет журналистики, и Академию внутренних дел, аспирантуру МАУП, есть к. ю. н.

По октябрь 2019 работал в органах внутренних дел. Затем вступил в должность в Службе судебной охраны. В декабре 2022 года назначен заместителем председателя ССО.

Выполнять соответствующие обязанности он будет с 31 июля до назначения нового руководителя ССО, но не дольше 30 ноября 2023 года.

Автор: Наталя Мамченко

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