Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла за основу законопроект о возобновлении декларирования

У чиновников будет 3 месяца на подачу электронных деклараций, если проект поддержат во втором чтении.

Глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал о тенденциях к большей гибкости обменного курса

Способность Нацбанка обеспечивать курсовую устойчивость благодаря международной помощи заметно усилилась, и в дальнейшем ожидается переход к большей гибкости обменного курса.

Управлять Службой судебной охраны временно будет Павел Трясун

Высший совет правосудия возложил исполнение обязанностей председателя Службы судебной охраны на Павла Трясуна.

Верховная Рада приняла закон об отборе судей Конституционного Суда с участием международных экспертов

Парламент принял закон о новых правилах конкурса в Конституционный Суд Украины, в котором примут участие даже представители Венецианской комиссии.

МВФ согласовал подход, когда чиновникам не нужно декларировать недвижимость в аренде рыночной стоимостью менее 130 тысяч грн, - Анастасия Радина

Однако вопрос, как будут определять настоящую стоимость арендуемого объекта – еще нуждается в доработке, заявила Анастасия Радина.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Управлять Службой судебной охраны временно будет Павел Трясун

15:06, 27 июля 2023
Высший совет правосудия возложил исполнение обязанностей председателя Службы судебной охраны на Павла Трясуна.
Управлять Службой судебной охраны временно будет Павел Трясун
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Высший совет правосудия 27 июля принял решение временно возложить на себя исполнение обязанностей председателя Службы судебной охраны на Павла Трясуна, который является заместителем председателя ССО.

Как отметил Павел Трясун, он окончил КНУ имени Тараса Шевченко, факультет журналистики, и Академию внутренних дел, аспирантуру МАУП, есть к. ю. н.

По октябрь 2019 работал в органах внутренних дел. Затем вступил в должность в Службе судебной охраны. В декабре 2022 года назначен заместителем председателя ССО.

Выполнять соответствующие обязанности он будет с 31 июля до назначения нового руководителя ССО, но не дольше 30 ноября 2023 года.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Танасогло
    Тетяна Танасогло
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду