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Керувати Службою судової охорони тимчасово буде Павло Трясун

15:06, 27 липня 2023
Вища рада правосуддя поклала виконання обов’язків голови Служби судової охорони на Павла Трясуна.
Керувати Службою судової охорони тимчасово буде Павло Трясун
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Вища рада правосуддя 27 липня ухвалила рішення тимчасово покласти виконання обов’язків голови Служби судової охорони на Павла Трясуна, який є заступником голови ССО.

Як зазначив Павло Трясун, він закінчив КНУ імені Тараса Шевченка, факультет журналістики, і Академію внутрішніх справ, аспірантуру МАУП, є к. ю. н.

По жовтень 2019 року працював в органах внутрішніх справ. Потім зайняв посаду у Службі судової охорони. В грудні 2022 року призначений заступником голови ССО.

Виконувати відповідні обов’язки він буде з 31 липня до призначення нового керівника ССО, але не довше 30 листопада 2023 року.

Автор: Наталя Мамченко

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