Керувати Службою судової охорони тимчасово буде Павло Трясун

Вища рада правосуддя поклала виконання обов’язків голови Служби судової охорони на Павла Трясуна.

Вища рада правосуддя 27 липня ухвалила рішення тимчасово покласти виконання обов’язків голови Служби судової охорони на Павла Трясуна, який є заступником голови ССО.

Як зазначив Павло Трясун, він закінчив КНУ імені Тараса Шевченка, факультет журналістики, і Академію внутрішніх справ, аспірантуру МАУП, є к. ю. н.

По жовтень 2019 року працював в органах внутрішніх справ. Потім зайняв посаду у Службі судової охорони. В грудні 2022 року призначений заступником голови ССО.

Виконувати відповідні обов’язки він буде з 31 липня до призначення нового керівника ССО, але не довше 30 листопада 2023 року.

Автор: Наталя Мамченко

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