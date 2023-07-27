Керувати Службою судової охорони тимчасово буде Павло Трясун

Вища рада правосуддя 27 липня ухвалила рішення тимчасово покласти виконання обов’язків голови Служби судової охорони на Павла Трясуна, який є заступником голови ССО.
Як зазначив Павло Трясун, він закінчив КНУ імені Тараса Шевченка, факультет журналістики, і Академію внутрішніх справ, аспірантуру МАУП, є к. ю. н.
По жовтень 2019 року працював в органах внутрішніх справ. Потім зайняв посаду у Службі судової охорони. В грудні 2022 року призначений заступником голови ССО.
Виконувати відповідні обов’язки він буде з 31 липня до призначення нового керівника ССО, але не довше 30 листопада 2023 року.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.