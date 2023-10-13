Верховный Суд сделал вывод об обстоятельствах, обусловливающих обязательное проведение стратегической экологической оценки документов государственного планирования

Верховный Суд определил, что необходимо проверить для определения наличия оснований для обязательного проведения стратегической экологической оценки документа государственного планирования.

Верховный Суд пересмотрел в кассационном порядке административное дело по иску физического лица к Бучанскому городскому совету о признании противоправным и отмене решения ответчика об утверждении Детального плана территории, ориентировочной площадью 1,62 га, для строительства медицинского центра в пределах улиц Шевченко, Революции и существующей в г. Буча в Киевской области.

Одним із доводів позовної заяви було те, що Міськрадою на виконання вимог частини четвертої статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» не проведено обов’язкової стратегічної екологічної оцінки проєкту спірного ДПТ.

Верховний Суд погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, які відмовили у задоволені позову, виходячи, зокрема з того, що питання про розміщення на земельній ділянці, охопленій ДПТ, спеціалізованого медичного центру в комплексі було предметом стратегічної екологічної оцінки.

Суд на підставі аналізу положень статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та статей 1 і 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» зробив висновок, що стратегічна екологічна оцінка обов`язково проводиться для документів державного планування, які відповідають одночасно двом критеріям, зазначеним у статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а у випадку, якщо проєкт для документів державного планування відповідає лише одному із таких критеріїв, то рішення щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки замовник приймає самостійно.

Суд врахував, що наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10 серпня 2018 року «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» підготовлених на виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» надано роз`яснення з приводу застосування статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Відповідно до положень Розділу IV Методичних рекомендацій, перед тим як розпочати процедуру стратегічної екологічної оцінки, необхідно визначити, чи підлягає проект документу державного планування цій процедурі, тобто зробити попередню оцінку проекту документа державного планування, що відіграє велику роль у забезпеченні ефективності системи стратегічної екологічної оцінки в цілому. Попередня оцінка основана на переліку критеріїв, які дозволяють оцінити чи підлягає проект документу державного планування процедурі стратегічної екологічної оцінки. Крім того, попередня оцінка може включати і консультації з Мінприроди, МОЗ, або місцевими органами. Стратегічна екологічна оцінка обов`язково проводиться щодо проектів документів державного планування, які відповідають одночасно двом критеріям статті 2 Закону. Якщо проект документа державного планування відповідає лише одному критерію, наведеному у статті 2 Закону, замовнику рекомендується самостійно прийняти рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки.

Оскільки судами попередніх інстанцій у цій справі встановлено, що додатком до спірного ДПТ є Рецензія на містобудівну документацію, яка враховувалась відповідачем при прийнятті спірного рішення, а у розділі «Щодо Звіту про стратегічну екологічну оцінку» Рецензії зазначено, що об`єкти проектування не входять до переліку об`єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля, Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про те, що ДПТ орієнтовною площею 1,62 га, для будівництва медичного центру в межах вулиць Шевченка, Революції та існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області, не підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Водночас, Судом враховано, що рішенням Міськради від 27 січня 2022 року № 2836-27-VIII було внесено зміни до Генерального плану від 2015 року; у складі цього документу державного планування є розділ «Охорона навколишнього природного середовища» (Звіт про стратегічну екологічну оцінку); зазначена містобудівна документація була прийнята з проведенням стратегічної екологічної оцінки та громадських обговорень. Згідно оновленому Генеральному плану передбачено розташування медичного центру по вулиці Революції 7-Г.

Безпосередньо Звіт про стратегічну екологічну оцінку розміщено на сайті Міськради.

Згідно вказаного звіту не передбачено негативних екологічних наслідків від будівництва медичного центру по вулиці Революції 7-Г у місті Буча Київської області.

У цій справі Верховний Суд сформулював правовий висновок, відповідно до якого для визначення наявності підстав для обов`язкового проведення стратегічної екологічної оцінки документа державного планування необхідно перевірити: 1) сферу та вид діяльності, щодо якого розробляється проєкт відповідного документа, 2) наявність положень законодавства, які встановлюють для такого виду діяльності обов`язкову оцінку впливу на довкілля.

Обов`язкова стратегічна екологічна оцінка проводиться під час розроблення проєкту містобудівної документації на місцевому рівні, зокрема детального плану території, у разі, якщо сфера та вид запланованої на відповідній території діяльності віднесені законодавством до тих, щодо яких передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на особливості такої діяльності та ймовірні наслідки від її здійснення для територій та об`єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, а також для довкілля та здоров`я населення.

Постанова Верховного Суду від 4 серпня 2023 року у справі № 320/9672/21 (адміністративне провадження № К/990/12104/23).

Автор: Наталья Мамченко

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