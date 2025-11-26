  1. В Украине

РАУ: разрешение на негласные действия в отношении адвоката не может предоставляться по ходатайству следователя

08:00, 26 ноября 2025
Рада адвокатов Украины разъяснила, соответствует ли закону ситуация, когда разрешение на НСРД в отношении адвоката предоставлено судом на основании ходатайства следователя, согласованного с прокурором области, а не непосредственно по ходатайству такого прокурора.
РАУ: разрешение на негласные действия в отношении адвоката не может предоставляться по ходатайству следователя
Рада адвокатов Украины (РАУ) признала нарушением гарантий адвокатской деятельности ситуацию, когда следственный судья предоставляет разрешение на проведение негласных следственных (розыскных) действий (НСРД) в отношении адвоката на основании ходатайства следователя, которое лишь согласовано руководителем областной прокуратуры. Соответствующее разъяснение утверждено решением РАУ от 18 октября 2025 года №121.

Основанием для рассмотрения вопроса стало обращение адвоката относительно применения п. 3 ч. 1 ст. 23 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», согласно которому:

«проведение в отношении адвоката оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, которые могут проводиться исключительно с разрешения суда, осуществляется на основании судебного решения, вынесенного по ходатайству Генерального прокурора, его заместителей, прокурора Автономной Республики Крым, области, города Киева и города Севастополя».

РАУ просили разъяснить, соответствует ли этой норме ситуация, когда разрешение на НСРД предоставлено судом на основании ходатайства следователя, согласованного с прокурором области, а не непосредственно по ходатайству самого прокурора.

В органе адвокатского самоуправления исходили из того, что по общему правилу ст. 246 УПК решение о проведении НСРД принимает следователь, прокурор, а в определенных случаях — следственный судья по ходатайству прокурора или следователя, согласованному с прокурором. Вместе с тем п. 7 ч. 1 ст. 480 УПК относит адвокатов к лицам, в отношении которых применяется особый порядок уголовного производства.

В случаях, когда законодатель устанавливает усиленные гарантии для специальных субъектов, такие гарантии должны быть четко закреплены в нормах, регулирующих порядок проведения соответствующих процессуальных действий. И п. 3 ч. 1 ст. 23 профильного Закона предусматривает безальтернативный механизм: судебное решение должно выноситься по ходатайству именно руководителя органа прокуратуры.

При этом РАУ обратила внимание на п. 10 ч. 2 ст. 36 УПК, который разграничивает две формы реализации полномочий прокурора: согласование ходатайства следователя в суд о проведении следственных или негласных действий и самостоятельное подание такого ходатайства. Согласование рассматривается как разрешение на реализацию инициативы следователя, тогда как подача ходатайства прокурором — это реализация его собственной инициативы.

В то же время ст. 480 УПК в контексте специального субъекта — адвоката — привязывает особый порядок именно к руководителям органов прокуратуры, занимающим административные должности и не обязательно входящим в состав группы прокуроров в конкретном производстве.

Таким образом, полномочия руководителей органов прокуратуры в этой части являются исключительными и не подлежат делегированию другим прокурорам или следователям. Такой подход обеспечивает дополнительную гарантию защиты прав адвоката как лица со специальным статусом в уголовном производстве.

С учетом изложенного РАУ пришла к выводу, что предоставление следственным судьей разрешения на проведение в отношении адвоката негласных следственных (розыскных) действий на основании ходатайства следователя, согласованного с прокурором (Генеральным прокурором, его заместителем, прокурором Автономной Республики Крым, области, города Киева и города Севастополя), является нарушением гарантий адвокатской деятельности, установленных пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

