Льготы на оплату коммуналки — кто имеет право и как их получить

08:12, 26 ноября 2025
Без учета доходов льготы предоставляются ряду льготных категорий.
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены для отдельных категорий граждан рядом законодательных актов Украины. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области.

Льготы предоставляются лицам, которые имеют соответствующий статус, дающий право на скидку платы за те или иные услуги, определенные в законе. Скидка платы за услуги предоставляется в размере 100%, 75%, 50% или 25% в пределах социальной нормы площади жилья и социальных нормативов потребления услуг.

Механизм предоставления гражданам в денежной форме льгот определяет Порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373.

Без учета доходов льготы предоставляются таким льготным категориям:

▪ лица с инвалидностью вследствие войны 1, 2, 3 группы, участники боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более (в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме, в пределах установленных нормативов);

▪ участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства (в размере 75% скидки);

▪ семьи погибших (умерших) ветеранов войны и семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины (в размере 50% скидки).

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются некоторым категориям граждан в зависимости от совокупного дохода семьи — при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (предельный размер дохода, к которому применяется налоговая социальная льгота в 2025 году, составляет 4240,00 грн). Механизм реализации права на получение льгот с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи определен Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 4 июня 2015 года № 389.

В соответствии с некоторыми законами Украины льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг распространяются на членов семьи льготника. Круг лиц, которые относятся к членам семьи льготника при предоставлении льгот и осуществлении расходов из бюджета на их выплату, определен статьей 51 Бюджетного кодекса Украины (жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет); неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы; лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и осуществляющее уход за ним, при условии что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке; нетрудоспособные родители; лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним).

Льготы предоставляются на оплату жилищной услуги, расходов на управление многоквартирным домом, коммунальных услуг, абонентской платы за коммунальные услуги.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг назначаются лицам, которые состоят на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготы, на основании их обращения.

Размер льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право согласно закону, количества членов семьи, которые имеют такое право в соответствии с законодательными актами и определены статьей 51 Бюджетного кодекса Украины, и с учетом установленных цен / тарифов (взносов) и государственных социальных нормативов в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

Льготы на оплату коммунальных услуг по поставке тепловой энергии, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитываются в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

В случае возникновения обстоятельств, влияющих на предоставление льгот и их размер (в частности, изменение состава членов семьи, на которых распространяются льготы; изменение категории льготника; изменение перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления; смена управителя, исполнителя коммунальных услуг (кроме случаев, когда информация о смене предоставляется исполнителем услуги), создание объединения совладельцев многоквартирного дома), льготник обязан подать в течение 30 календарных дней новое заявление.

Подать документы на получение льготы можно:

▪ лично через (удобный, ближайший) сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад, центры предоставления административных услуг;

▪ по почте, на адрес органа Фонда;

▪ online – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд, приложение Дия.

