Стало известно, обсуждался ли в Женеве вопрос сокращения ВСУ

Консультации в Женеве между Украиной и США по поводу мирного завершения войны не включали обсуждение возможного сокращения украинской армии. Об этом сказал начальник Генштаба Андрей Гнатов в интервью LIGA.net.

«Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах относительно численности Вооружённых сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема», – объяснил Гнатов.

По его словам, украинская и американская стороны единодушно подчёркивали, что лучшей защитой для Украины является мощная и хорошо оснащённая армия.

Глава Генштаба подчеркнул, что видение будущей модели украинской армии определяет подход государства к мотивации военных продолжать службу после завершения боевых действий. Гнатов отметил, что Генштаб чётко понимает, какие шаги необходимо осуществить.

«Здесь должны работать все институции. Нужно понимать, каким будет украинское войско, его численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба. Наша визия есть. Это рабочий документ, он прорабатывается», – резюмировал Гнатов.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве Украина и США доработали и обновили рамочный документ по миру.

Также Великобритания, Франция и Германия представили контрпредложения к 28-пунктному американскому «мирному плану».

Добавим, премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа и НАТО должны будут согласовать те пункты мирного плана США по Украине, которые напрямую их касаются.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «приближается к соглашению» для завершения войны России против Украины.

