Верховный Суд уточнил подход к доказательству ликвидатором невозможности доступа к активам должника на оккупированных территориях

КХС ВС рассмотрел дело о банкротстве предприятия с имуществом на временно оккупированной территории и вопросе принадлежности действий ликвидатора, оценке недоступных активов и возможности субсидиарной ответственности.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда высказал позицию о том, что непредоставление уведомления о дате оглашения решения не рассматривается как нарушение права лица на участие в рассмотрении дела и не является основанием для его отмены.

В исключительных случаях в зависимости от сложности дела суд может отложить принятие и оглашение судебного решения на срок не более десяти дней со дня перехода к стадии принятия судебного решения, объявив дату и время его оглашения. В то же время нормы ХПК Украины не устанавливают правовых последствий в виде отмены судебного решения в случае отсутствия такого уведомления.

Процессуальный закон не возлагает на суд обязанность обеспечивать присутствие сторон при оглашении судебного решения, а лишь предусматривает право участников присутствовать на данном заседании.

Следовательно, непредоставление лицу уведомления о дате и времени оглашения решения не может рассматриваться как нарушение его права на участие в рассмотрении дела и не является основанием для отмены судебного решения в понимании п. 5 ч. 1 ст. 310 ХПК Украины.

Верховный Суд рассмотрел кассационные жалобы по делу о банкротстве ООО «ДТЭК Свердловантрацит» и высказал правовую позицию относительно пределов полномочий ликвидатора, оценки активов, находящихся на оккупированной территории, и условий для применения субсидиарной ответственности.

Суть дела

Производство по делу о банкротстве ООО «ДТЭК Свердловантрацит» было открыто в 2020 году. Предприятие зарегистрировано в Довжанске Луганской области, а его производственные мощности, склады, оборудование и транспорт с 2014 года фактически находятся на временно оккупированной территории. С 2017 года должник полностью утратил доступ к имуществу из-за захвата объектов третьими лицами; в рамках уголовного производства на имущество даже накладывался арест, однако фактический контроль над объектами отсутствует.

Ликвидатор, проведя инвентаризацию по документам предприятия, установил наличие значительных активов должника: автотранспорт, здания, оборудование, запасы и другое имущество. В то же время фактически найти и осмотреть эти активы было невозможно, о чём ликвидатор прямо указал в ликвидационном балансе согласно части третьей статьи 65 Кодекса Украины по процедурам банкротства. Комитет кредиторов согласился с таким подходом, признал действия ликвидатора полными и поддержал подачу отчёта и ликвидационного баланса в суд.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суд первой инстанции отказал в утверждении отчёта и баланса. Он пришёл к выводу, что ликвидатор недостаточно принял меры для выяснения фактического наличия движимого имущества, не обеспечил должной подготовки к аукционам, не исследовал вопрос возможных оснований субсидиарной ответственности и не обосновал списание дебиторской задолженности.

Апелляционный суд поддержал эти выводы, отметив, что ликвидатор не провёл полной проверки информации об имуществе, в частности о том, на которое наложен арест в рамках уголовного производства.

Аргументы заявителей

Кассационные жалобы подали отдельные кредиторы и ликвидатор. Они подчёркивали, что суды неправильно применили нормы материального права, в частности статьи 61 и 65 КУзПБ. По их мнению, ликвидатор выполнил все действия, которые возможно было выполнить в условиях фактической утраты доступа к имуществу должника на оккупированной территории, а затягивание ликвидационной процедуры создаёт лишние расходы и противоречит принципу разумных сроков. Также указывалось, что наличие имущества на оккупированной территории не может быть основанием для бесконечного продления ликвидации, поскольку закон прямо предусматривает возможность закрытия дела и его возобновления в случае выявления активов после ликвидации.

Отдельный заявитель — «Углехимическая лаборатория» — настаивал на нарушении судом первой инстанции процессуальной обязанности уведомить участников о дате оглашения решения.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что непредоставление уведомления о дате оглашения решения само по себе не влияет на законность определения и не является безусловным основанием для его отмены, поскольку оглашение решения — не стадия рассмотрения дела по существу.

В то же время Суд выявил иные нарушения, которые существенно повлияли на правильность разрешения дела. Апелляционный и местный суды не оценили должным образом ряд ключевых обстоятельств, в частности:

– специфику имущественного положения должника, чьё имущество находится на временно оккупированной территории, что делает невозможными его осмотр и реализацию;

– требования части третьей статьи 65 КУзПБ, которая прямо позволяет ликвидатору указывать в балансе активы, фактически недоступные или не выявленные;

– выводы комитета кредиторов, который признал работу ликвидатора полной и поддержал подачу отчёта;

– природу субсидиарной ответственности, которая возникает только при наличии доказанного состава правонарушения и реальной недостаточности имущества. Верховный Суд подчеркнул: если активы существуют, но находятся на оккупированной территории и не могут быть возвращены по объективным причинам, то сам факт их недоступности не является доказательством доведения должника до банкротства и не создаёт оснований для субсидиарной ответственности.

Суд также отметил, что затягивание ликвидационной процедуры противоречит стандартам разумного срока, а государство обязано организовать правовую систему так, чтобы избегать чрезмерной продолжительности процедур банкротства.

В итоге Верховный Суд признал, что суды предыдущих инстанций неполно выяснили фактические обстоятельства и формально подошли к оценке действий ликвидатора. Это сделало невозможным объективное решение вопроса об утверждении ликвидационного отчёта.

Верховный Суд отменил решения обеих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При повторном рассмотрении суд должен исследовать, существуют ли доступные активы должника на подконтрольной территории, использовал ли ликвидатор все предусмотренные законом средства для их поиска, и дать оценку всем доводам участников, включая обстоятельства утраты контроля над имуществом вследствие оккупации.

